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Written By ശ്രീനു എസ്

എന്താണ് കോര്‍ട്ടിസോള്‍ ബെല്ലി; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാമോ

kerala, Obesity rate, Abdominal fat,India Health
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (11:28 IST)
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വയറിനു ചുറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍ ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത പദമാണ് കോര്‍ട്ടിസോള്‍ ബെല്ലി. സമ്മര്‍ദ്ദവും ഉയര്‍ന്ന കോര്‍ട്ടിസോളിന്റെ അളവുമാണ് ഇതിന് കാരണം. വാസ്തവത്തില്‍ വയറിന്റെ ഭാരം കൂടുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. 
 
വയറിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള അധിക കൊഴുപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ പദമാണ് കോര്‍ട്ടിസോള്‍ വയര്‍. സമ്മര്‍ദ്ദവും കോര്‍ട്ടിസോള്‍ എന്ന ഹോര്‍മോണും ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഒരു ഔദ്യോഗിക മെഡിക്കല്‍ രോഗനിര്‍ണയമല്ല. പകരം, സമ്മര്‍ദ്ദം, കുറഞ്ഞ പ്രവര്‍ത്തനം, മോശം ഉറക്കം, ആര്‍ത്തവവിരാമം, ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധം, ചില മരുന്നുകള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ സാധാരണമല്ലാത്ത യഥാര്‍ത്ഥ ഹോര്‍മോണ്‍ തകരാറുകള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ പല കാരണങ്ങളാല്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയെ ഇത് വിവരിക്കുന്നു.
 
അഡ്രീനല്‍ ഗ്രന്ഥികള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോര്‍മോണാണ് കോര്‍ട്ടിസോള്‍. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, വീക്കം, ശാരീരികമോ വൈകാരികമോ ആയ സമ്മര്‍ദ്ദത്തോടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പകല്‍ സമയത്ത് കോര്‍ട്ടിസോള്‍ സ്വാഭാവികമായും ഉയരുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ശരീരത്തില്‍ കോര്‍ട്ടിസോള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണവും അത്യാവശ്യവുമാണ്. കാലക്രമേണ കോര്‍ട്ടിസോള്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ തുടരുമ്പോഴോ മറ്റ് ആരോഗ്യ ഘടകങ്ങള്‍ സമ്മര്‍ദ്ദവുമായി സംയോജിച്ച് ഭക്ഷണശീലങ്ങളെയും ഉറക്കത്തെയും ഉപാപചയത്തെയും ബാധിക്കുമ്പോഴോ സാധാരണയായി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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