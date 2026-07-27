ഗോതമ്പിനേക്കാള് മോശമായ മറ്റൊന്നില്ല! ഓര്ത്തോപീഡിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു
ലാളിത്യത്തിനും പാരമ്പര്യത്തിനും പേരുകേട്ട ഭക്ഷണമാണ് റൊട്ടി. വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഹരിയാനയിലെ ഗുര്ഗോണി സ്വദേശി ഓര്ത്തോപീഡിക്, ആര്ത്രോസ്കോപ്പി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ഡോ. മനു ബോറ തന്റെ ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റില് റൊട്ടി മിതത്വം കൂടാതെ പതിവായി കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഡോ. മനു പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം കാര്യം ഗോതമ്പാണ്. ഗോതമ്പിനേക്കാള് മോശമായ മറ്റൊന്നില്ല. കാരണം മിക്ക ആളുകളും മധുരപലഹാരങ്ങള് പതിവായി കഴിക്കാറില്ല. ചിലര് അത് കഴിക്കാറില്ല. പലരും ദിവസവും വലിയ അളവില് കഴിക്കുന്ന പഞ്ചസാര പോലും അവര്ക്ക് അത്ര പ്രശ്നകരമല്ല. എന്നാല് പതിവായി പഞ്ചസാരയോ മധുരപലഹാരങ്ങളോ കഴിക്കാത്ത ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക്, ഗോതമ്പ് ദോഷകരമാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളില്, മനുഷ്യര് സ്വാഭാവികമായും ഗോതമ്പ് കഴിച്ചിരുന്നില്ല.'
ഡോ. ബോറ സംസ്കരിച്ച ഗോതമ്പ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് വിശദീകരിച്ചു, 'വളരെ സംസ്കരിച്ചതോ ശുദ്ധീകരിച്ചതോ ആണെങ്കില്, അത് കൂടുതല് ദോഷകരമായ ഫലങ്ങള് ഉണ്ടാക്കും. അതിനാല്, നിങ്ങള് അത് വലിയ അളവില് കഴിക്കുമ്പോള്, അത് കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മിതത്വം പ്രധാനം. ഈ പ്രശ്നങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്, നിങ്ങള് എന്ത്, എത്ര കഴിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം.'