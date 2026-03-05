സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായുള്ള ഉന്നതതല ചര്ച്ച വിജയകരമായതിനെത്തുടര്ന്ന് സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് കോളേജ് ഡോക്ടര്മാര് നീണ്ട സമരം ഔദ്യോഗികമായി പിന്വലിച്ചു. ഇന്ന് മുതല് ഡോക്ടര്മാര് പതിവ് ജോലികളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് (ഒപി) വിഭാഗങ്ങളിലും, ഓപ്പറേഷന് തിയേറ്ററുകളിലും, അക്കാദമിക് ക്ലാസ് മുറികളിലും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുനരാരംഭിക്കും.
കേരള ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ (കെജിഎംസിടിഎ) സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജന് ഖോബ്രഗഡെയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഈ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായത്. 18 മാസത്തെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക ഉടന് നല്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നല്കി. കൂടാതെ ഈ കുടിശ്ശികകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും, ശേഷിക്കുന്ന 39 മാസത്തെ ശമ്പളം നിയമപരമായ തീരുമാനങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.
സര്വീസുകള് പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് പുറപ്പെടുവിച്ചില്ലെങ്കില് സമരം വീണ്ടും ശക്തമായി ആരംഭിക്കുമെന്ന് അസോസിയേഷന് വ്യക്തമാക്കി.