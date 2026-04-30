വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026
വിഷ്വല്‍ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും പ്രത്യേക പരിശീലനവും: ചികിത്സ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പാമ്പുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:27 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പാമ്പുകടിയേറ്റ മരണങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതി കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. വികേന്ദ്രീകൃത ചികിത്സയും മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനവും ഈ പദ്ധതിയില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവില്‍, സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള 151 സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളും 150 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന 301 മെഡിക്കല്‍ സൗകര്യങ്ങളിലാണ് ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്ന ആന്റി-വെനം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ശൃംഖല കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാഥമിക, കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആന്റി-വെനം ലഭ്യത വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.

ഇത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ രോഗികള്‍ക്ക് ദീര്‍ഘദൂര യാത്രയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉടനടി പരിചരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. പാമ്പുകടിയേറ്റ കേസുകള്‍ പതിവായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രികളായ 'റെഡ്-ഫ്‌ലാഗ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളെ' തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ലഭമാക്കും. കൂടാതെ വകുപ്പ് ക്ലിനിക്കല്‍ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു. വിഷ്വല്‍ എയ്ഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പാമ്പുകളുടെ ഇനങ്ങളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സെഷനുകള്‍ക്ക് വിധേയരാകും.

അതേസമയം നഴ്‌സിംഗ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റവരെ പരിചരിക്കുന്നതില്‍ പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്‍കും. മെച്ചപ്പെട്ട ലോജിസ്റ്റിക്‌സും പ്രൊഫഷണല്‍ നൈപുണ്യ വികസനവും സംയോജിപ്പിച്ച് പാമ്പുകടിയേറ്റ സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സമയബന്ധിതമായ പ്രതികരണം ഉറപ്പാക്കാനാണ്
സംസ്ഥാനം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ
ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.


