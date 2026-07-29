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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (12:02 IST)

ചില പുകവലിക്കാര്‍ക്ക് കാന്‍സര്‍ വരാനും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വരാതിരിക്കാനും കാരണം ഇതാണ്; കേംബ്രിഡ്ജ് പഠനം

smoke
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (11:04 IST)
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ചില പുകവലിക്കാര്‍ക്ക് കാന്‍സര്‍ വരാനും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വരാതിരിക്കാനും കാരണമുണ്ട്. കേംബ്രിഡ്ജ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തിയത്. കോശങ്ങള്‍ പിശകുകള്‍ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, മുഴകള്‍ എങ്ങനെ വളരുന്നു, ഒരേ തരത്തിലുള്ള എക്‌സ്‌പോഷറുകള്‍ ആളുകളെ വ്യത്യസ്തമായി ബാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നിവ പഠനത്തിന് വിധേയമായി.
 
എഡിന്‍ബര്‍ഗ് സര്‍വകലാശാലയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും യുഎസിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രൊഫസര്‍ ഡങ്കന്‍ ഒഡോം, സാറാ ഐറ്റ്‌കെന്‍, പ്രൊഫസര്‍ മാര്‍ട്ടിന്‍ ടെയ്ലര്‍ എന്നിവരാണ് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. ഡിഎന്‍എയ്ക്ക് ഹാനികരമായ കാന്‍സര്‍ ചികിത്സകളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങള്‍ രോഗിയുടെ പശ്ചാത്തല ജനിതകശാസ്ത്രത്തെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. 
 
നമ്മുടെ ഡിഎന്‍എയില്‍ പിശകുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മ്യൂട്ടേഷനുകള്‍ കൂടുമ്പോഴാണ് ട്യൂമറുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് കോശങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ വളരാന്‍ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സിഗരറ്റ് പുക അല്ലെങ്കില്‍ സൂര്യപ്രകാശം ഡിഎന്‍എയുടെ എത്രത്തോളം കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ജനിതക മാറ്റങ്ങളും കാന്‍സര്‍ സാധ്യതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
 
ജീവിതശൈലിയും പാരിസ്ഥിതിക സമ്പര്‍ക്കവും കാന്‍സര്‍ സാധ്യതയെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോള്‍, പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങളും ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പണ്ടേ സംശയിച്ചിരുന്നു. ജീവിതശൈലി, പരിസ്ഥിതി, എക്‌സ്‌പോഷര്‍ ചരിത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ആളുകള്‍ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ മനുഷ്യരില്‍ ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
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ശ്രീനു എസ്
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