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സാധാരണ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകള് ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളെ കൂടുതല് അപകടകരമാക്കും; ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
അലര്ജിയോ ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദമോ ചികിത്സിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഓവര്-ദി-കൌണ്ടര് കുറിപ്പടി മരുന്നുകള് ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങള്ക്കുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ഒഹായോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെക്സ്നര് മെഡിക്കല് സെന്ററിലെ ഫാമിലി മെഡിസിന് ഫിസിഷ്യനായ ഡോ. സക്കറി ബിറ്റിംഗര് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് മിക്കവര്ക്കും അറിയില്ല. ദൈനംദിന മരുന്നുകള് പോലും നിങ്ങളുടെ ശരീരം ചൂടിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിനെകുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
'ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുന്ന മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തില് ധാരാളം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ADHD-ക്കുള്ള ഉത്തേജകങ്ങള്, രക്തസമ്മര്ദ്ദ മരുന്നുകള്, മറ്റ് ഹൃദയ മരുന്നുകള്, അലര്ജി മരുന്നുകള് പോലും ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളില് ഉള്പ്പെട്ടേക്കാം. ആ മരുന്നുകളുമായും ചൂടുമായും ഉള്ള ഇടപെടല് യഥാര്ത്ഥത്തില് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്വയം തണുപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല്, നമ്മുടെ രക്തസമ്മര്ദ്ദം, നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ്, നമ്മുടെ ദ്രാവകം, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകള് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മരുന്നുകളെല്ലാം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളില് ഉള്പ്പെട്ടേക്കാം.'
മിക്ക ഓവര്-ദി-കൌണ്ടര് മരുന്നുകളും പാര്ശ്വഫലങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കടുത്ത ചൂടിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തില് സംഭവിക്കുമ്പോള് കൂടുതല് വഷളാകുന്നു. കൂടുതല് സാധാരണമായ ചില പാര്ശ്വഫലങ്ങള് ക്ഷീണവും മയക്കവുമാണ്. ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളാല് നമ്മള് കഷ്ടപ്പെടാന് തുടങ്ങുമ്പോള് ഇത് വളരെയധികം വഷളാക്കും.