ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാര് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബാധിതരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല; ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതല് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബാധിതരുള്ള രാജ്യങ്ങളില് ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങള്, കടുത്ത പനി, കഠിനമായ വേദന അല്ലെങ്കില് പെട്ടെന്നുള്ള ബലഹീനത എന്നിവ ഈ രോഗം കാട്ടാറില്ല. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അപൂര്വ്വമായി മാത്രമേ അങ്ങനെ പെരുമാറാറുള്ളൂ. ഇത് വര്ഷങ്ങളോളം, ചിലപ്പോള് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം, ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കരളിനെ നിശബ്ദമായി തകരാറിലാക്കും. പലരും തങ്ങള്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും, രോഗം സിറോസിസ്, കരള് പരാജയം അല്ലെങ്കില് കരള് കാന്സര് വരെയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം.
ഇന്ത്യ ആഗോളതലത്തില് രണ്ടാമത്തെ ഉയര്ന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-ബി ബാധിത രാജ്യമാണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-ബി വിട്ടുമാറാത്ത ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസുകളില് ഒന്നാണ്. ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില് ഇത് അവസാന ഘട്ട കരള് രോഗത്തിലേക്കോ സിറോസിസ്, കരള് കാന്സറിലേക്കോ നയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഉയര്ന്ന ശരീര ഭാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല. മറിച്ച് ഒരു കുടുംബ കാര്യമാണ്.
ഇത് പലപ്പോഴും കുടുംബങ്ങളിലൂടെയാണ് പകരുന്നത്. ഇത് രക്തത്തിലൂടെയും ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെയും പടരുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണമായ അണുബാധ അമ്മയില് നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരുന്നതാണ്. വൈറസിന് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ഒരു ആഴ്ച വരെ നിലനില്ക്കാന് കഴിയും. റേസറുകള്, ടൂത്ത് ബ്രഷുകള്, നഖം വെട്ടുന്നവ അല്ലെങ്കില് വീടിനുള്ളില് ചെറിയ മുറിവുകളും പോറലുകളും പങ്കിടുന്നത് പോലും വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എളുപ്പത്തില് പകരാന് കാരണമാകും.