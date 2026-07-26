  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Millions of Indians are unaware that they are infected with Hepatitis B
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 26 July 2026 (15:00 IST)

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബാധിതരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

Alcoholic, Non Alcoholic, Rice and Non Alcoholic Liver issue, കരള്‍ രോഗങ്ങള്‍, നോണ്‍ ആല്‍ക്കഹോളിക് ലിവര്‍
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (10:12 IST)
google-news
ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബാധിതരുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങള്‍, കടുത്ത പനി, കഠിനമായ വേദന അല്ലെങ്കില്‍ പെട്ടെന്നുള്ള ബലഹീനത എന്നിവ ഈ രോഗം കാട്ടാറില്ല. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രമേ അങ്ങനെ പെരുമാറാറുള്ളൂ. ഇത് വര്‍ഷങ്ങളോളം, ചിലപ്പോള്‍ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം, ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കരളിനെ നിശബ്ദമായി തകരാറിലാക്കും. പലരും തങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും, രോഗം സിറോസിസ്, കരള്‍ പരാജയം അല്ലെങ്കില്‍ കരള്‍ കാന്‍സര്‍ വരെയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം. 
 
ഇന്ത്യ ആഗോളതലത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ ഉയര്‍ന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-ബി ബാധിത രാജ്യമാണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-ബി വിട്ടുമാറാത്ത ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസുകളില്‍ ഒന്നാണ്. ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇത് അവസാന ഘട്ട കരള്‍ രോഗത്തിലേക്കോ സിറോസിസ്, കരള്‍ കാന്‍സറിലേക്കോ നയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഉയര്‍ന്ന ശരീര ഭാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല. മറിച്ച് ഒരു കുടുംബ കാര്യമാണ്.
 
ഇത് പലപ്പോഴും കുടുംബങ്ങളിലൂടെയാണ് പകരുന്നത്. ഇത് രക്തത്തിലൂടെയും ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെയും പടരുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണമായ അണുബാധ അമ്മയില്‍ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരുന്നതാണ്. വൈറസിന് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ഒരു ആഴ്ച വരെ നിലനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയും. റേസറുകള്‍, ടൂത്ത് ബ്രഷുകള്‍, നഖം വെട്ടുന്നവ അല്ലെങ്കില്‍ വീടിനുള്ളില്‍ ചെറിയ മുറിവുകളും പോറലുകളും പങ്കിടുന്നത് പോലും വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ പകരാന്‍ കാരണമാകും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കാറുണ്ടോ? കുഴഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നു

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നുചില രാശിക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതില്‍ അചഞ്ചലരും സ്ഥിരോത്സാഹമുള്ളവരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എത്ര പരാജയങ്ങള്‍ നേരിട്ടാലും അവര്‍ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?ഫൈനലിൽ 54 തവണയാണ് മെസി പന്ത് തൊട്ടത്. കളി ആരംഭിച്ച് ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ മെസിക്ക് ഒരു ടച്ച് മാത്രം

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവ്യത്യസ്ത ദിനചര്യകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ദൈനംദിന പരിശീലനങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു, ഇപ്പോള്‍ 21 ദിവസത്തേക്ക് അവ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാന്‍ അവര്‍ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽനിങ്ങള്‍ ഐഎഎസ് ഓഫീസറോ അധ്യാപികയോ ആകട്ടെ. ആദ്യം മികച്ചൊരു അമ്മയാകു. വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ പാകം ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കു.

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിന് മുന്‍പായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബാധിതരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബാധിതരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കരളിനെ നിശബ്ദമായി തകരാറിലാക്കും. പലരും തങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും, രോഗം സിറോസിസ്, കരള്‍ പരാജയം അല്ലെങ്കില്‍ കരള്‍ കാന്‍സര്‍ വരെയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം.

ആർത്തവ വേദനയും പരിഹാരങ്ങളും

ആർത്തവ വേദനയും പരിഹാരങ്ങളുംആർത്തവം മാനസികമായും ശാരീരികമായും സ്ത്രീകളും തളർത്തുന്നു. എന്നാൽ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ ആർത്തവ സമയത്തെ ശക്തമായ വേദനയ്ക്ക് ഒരുപരിധി വരെ പരിഹാരം കാണാം. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം:

കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കാറുണ്ടോ? കുഴഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കാറുണ്ടോ? കുഴഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നാം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത്. എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചു പാകം ചെയ്താലും കുക്കറിൽ വയ്ക്കുന്ന ചോറിന് വേവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്.

ഈ സാധാരണ ശീലങ്ങള്‍ കാരണം വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിച്ചേക്കാം

ഈ സാധാരണ ശീലങ്ങള്‍ കാരണം വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിച്ചേക്കാംപലപ്പോഴും കൊളോറെക്റ്റല്‍ കാന്‍സറിന് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഓര്‍മ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏതൊക്കെ സാധാരണ ശീലങ്ങളാണ് വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

മലബന്ധം തടയാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല പഴവും പച്ചക്കറിയും ഏതാണെന്നറിയാമോ; പോഷകാഹാര വിദഗ്ധ സോണിയ നാരംഗ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

മലബന്ധം തടയാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല പഴവും പച്ചക്കറിയും ഏതാണെന്നറിയാമോ; പോഷകാഹാര വിദഗ്ധ സോണിയ നാരംഗ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുദഹനക്കുറവ് നേരിടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കുടലിനെ സന്തോഷകരവും ക്രമവുമായി നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധ സോണിയ നരംഗ് തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്‍ പങ്കിട്ടു.