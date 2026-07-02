  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Here are three foods that strain the heart
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (08:38 IST)

ദോഷകരമല്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന് പണി നല്‍കുന്ന മൂന്ന് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

Oily Foods, Acne, Food, Oily Food Side effects, മുഖക്കുരു, എണ്ണയടങ്ങിയ ഭക്ഷണം
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (08:38 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (08:41 IST)
google-news
'കോള്‍ഡ്-പ്രസ്സ്ഡ്', 'ഹൈ-പ്രോട്ടീന്‍', 'ഓള്‍-നാച്ചുറല്‍' തുടങ്ങിയ പദങ്ങളിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കള്‍ ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലചരക്ക് കട ഒരു മാനസിക മൈന്‍ഫീല്‍ഡ് പോലെ തോന്നാം. ഈ പദങ്ങള്‍ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങല്‍ ശീലങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നു. കാര്‍ഡിയോളജിസ്റ്റും മായോ ക്ലിനിക് ഗൈഡ് ടു എ ഹെല്‍ത്തി, ഹാപ്പി ഹാര്‍ട്ടിന്റെ സഹ രചയിതാവുമായ ഡോ. കൈല ലാറ-ബ്രെറ്റിംഗര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
 
' ഉയര്‍ന്ന കൊളസ്‌ട്രോള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് ഹൃദയാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം തന്നെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന നിരവധി രോഗികള്‍ പഞ്ചസാരയോ പൂരിത കൊഴുപ്പോ ചേര്‍ത്ത ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളികളില്‍ ചിലത് 'ആരോഗ്യകരം' എന്ന് മാര്‍ക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.
 
1. റെഡി-ടു-ഡ്രിങ്ക് പ്രോട്ടീന്‍ ഷേക്കുകള്‍
 
എല്ലാത്തിലും അധിക പ്രോട്ടീന്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രവണത കുതിച്ചുയരുമ്പോള്‍, സംസ്‌കരിച്ച പ്രോട്ടീന്‍ പാനീയങ്ങളിലും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അനാവശ്യമായ ധാരാളം ചേരുവകള്‍ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പലതും ഒരു മിഠായി ബാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സോഡ പോലെ പഞ്ചസാര കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പഞ്ചസാര രഹിത ഓപ്ഷനുകള്‍ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം കൃത്രിമ മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആസക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
 
2.കടകളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗ്രാനോള
 
ഗ്രാനോള പലപ്പോഴും ആത്യന്തിക ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമായി വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ വാണിജ്യ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ അവയുടെ രുചി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വളരെയധികം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് സാധാരണയായി പ്രകൃതിദത്ത നാരുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുകയും അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പും വലിയ അളവില്‍ പഞ്ചസാരയും ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പകരം ഒരു പിടി മിക്‌സഡ് നട്സും പഴങ്ങളും എടുക്കുക, അല്ലെങ്കില്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗ്രാനോള ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.
 
3.വെളിച്ചെണ്ണ
 
വെജിറ്റേറിയന്‍, സസ്യാഹാര ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ തേങ്ങാ എണ്ണ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് അതിന് ഒരു നിഷ്‌കളങ്കമായ 'ആരോഗ്യ പ്രഭാവലയം' നല്‍കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അതില്‍ അവിശ്വസനീയമാംവിധം ഉയര്‍ന്ന പൂരിത കൊഴുപ്പാണ്. വെണ്ണയേക്കാളും ബീഫ് കൊഴുപ്പിനേക്കാളും പോലും. എനര്‍ജി ബാറുകളിലും ചിപ്സിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മ്മിക്കണമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴി

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴിഅന്‍സിബയെ ജിഹാദിയെന്ന് ടിനി ടോം തമാശയ്ക്ക് വിളിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതാണ് എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി കളഞ്ഞത്.

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ചില ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് പാനീയങ്ങളും ഓരോ സെര്‍വിംഗിലും ഗണ്യമായി കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Ketan Agarwal Death Case: ഫോൺ എപ്പോഴും ബിസി; കേതൻ വീട്ടുകാരോടു ചോദിച്ചു, 'അവളുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചോ?'

Ketan Agarwal Death Case: ഫോൺ എപ്പോഴും ബിസി; കേതൻ വീട്ടുകാരോടു ചോദിച്ചു, 'അവളുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചോ?'Ketan Agarwal Death Case: കഴിഞ്ഞ 18 നാണു സിയ ഗോയലും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും ചേർന്നു ലോഹ്ഗഡ് കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രതിശ്രുതവരൻ കേതൻ അഗർവാളിനെ കൊക്കയിലേക്കു തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തിയത്

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!സത്യമാണെങ്കിലും, ഒരു ദിവസം അമിതമായി (34 കപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ കൂടുതല്‍) ചായ കുടിക്കുന്നത്, അതും പഞ്ചസാരയും പാലും ചേര്‍ത്ത്, നമ്മള്‍ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.

ഖത്തറില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ധാരണയായി

ഖത്തറില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ധാരണയായിഅത് ഇതിനകം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇരു പക്ഷത്തുനിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ വെടിനിര്‍ത്തലിനെ അപകടത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ദോഷകരമല്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന് പണി നല്‍കുന്ന മൂന്ന് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

ദോഷകരമല്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന് പണി നല്‍കുന്ന മൂന്ന് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്ഈ പദങ്ങള്‍ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങല്‍ ശീലങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ചില ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് പാനീയങ്ങളും ഓരോ സെര്‍വിംഗിലും ഗണ്യമായി കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കടുത്ത ഉപ്പൂറ്റി വേദനയുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്, ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കടുത്ത ഉപ്പൂറ്റി വേദനയുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്, ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾരാവിലെ ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റ് നിലത്ത് കാല് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഉപ്പൂറ്റിയില്‍ കത്തിക്കയറുന്നതുപോലെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധാരണമായ ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലും, ദിവസം മുഴുവന്‍ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലും ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു.

സ്ത്രീകളിലെ മെനോപ്പോസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ?

സ്ത്രീകളിലെ മെനോപ്പോസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ?ആർത്തവവിരാമത്തിനു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മെനോപ്പോസ് ട്രാൻസിഷൻ. ആർത്തവ വിരാമത്തിനു 4-8 വർഷം മുൻപ് മെനോപ്പോസ് ട്രാൻസിഷൻ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചെന്നുവരാം.