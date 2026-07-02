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ദോഷകരമല്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന് പണി നല്കുന്ന മൂന്ന് ഭക്ഷണങ്ങള് ഇവയാണ്
'കോള്ഡ്-പ്രസ്സ്ഡ്', 'ഹൈ-പ്രോട്ടീന്', 'ഓള്-നാച്ചുറല്' തുടങ്ങിയ പദങ്ങളിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കള് ആകര്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലചരക്ക് കട ഒരു മാനസിക മൈന്ഫീല്ഡ് പോലെ തോന്നാം. ഈ പദങ്ങള് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങല് ശീലങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ ഉല്പ്പന്നങ്ങളില് പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നു. കാര്ഡിയോളജിസ്റ്റും മായോ ക്ലിനിക് ഗൈഡ് ടു എ ഹെല്ത്തി, ഹാപ്പി ഹാര്ട്ടിന്റെ സഹ രചയിതാവുമായ ഡോ. കൈല ലാറ-ബ്രെറ്റിംഗര് ഇക്കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
' ഉയര്ന്ന കൊളസ്ട്രോള് അല്ലെങ്കില് മറ്റ് ഹൃദയാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് കാരണം തന്നെ സന്ദര്ശിക്കുന്ന നിരവധി രോഗികള് പഞ്ചസാരയോ പൂരിത കൊഴുപ്പോ ചേര്ത്ത ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് അവര് വെളിപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളികളില് ചിലത് 'ആരോഗ്യകരം' എന്ന് മാര്ക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും അവര് വെളിപ്പെടുത്തി.
1. റെഡി-ടു-ഡ്രിങ്ക് പ്രോട്ടീന് ഷേക്കുകള്
എല്ലാത്തിലും അധിക പ്രോട്ടീന് ചേര്ക്കുന്ന പ്രവണത കുതിച്ചുയരുമ്പോള്, സംസ്കരിച്ച പ്രോട്ടീന് പാനീയങ്ങളിലും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അനാവശ്യമായ ധാരാളം ചേരുവകള് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പലതും ഒരു മിഠായി ബാര് അല്ലെങ്കില് സോഡ പോലെ പഞ്ചസാര കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പഞ്ചസാര രഹിത ഓപ്ഷനുകള് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം കൃത്രിമ മധുരപലഹാരങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആസക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
2.കടകളില് നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗ്രാനോള
ഗ്രാനോള പലപ്പോഴും ആത്യന്തിക ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമായി വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാല് വാണിജ്യ ബ്രാന്ഡുകള് അവയുടെ രുചി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വളരെയധികം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് സാധാരണയായി പ്രകൃതിദത്ത നാരുകള് നീക്കം ചെയ്യുകയും അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പും വലിയ അളവില് പഞ്ചസാരയും ചേര്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പകരം ഒരു പിടി മിക്സഡ് നട്സും പഴങ്ങളും എടുക്കുക, അല്ലെങ്കില് വീട്ടില് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗ്രാനോള ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു.
3.വെളിച്ചെണ്ണ
വെജിറ്റേറിയന്, സസ്യാഹാര ഉല്പ്പന്നങ്ങളില് തേങ്ങാ എണ്ണ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് അതിന് ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ 'ആരോഗ്യ പ്രഭാവലയം' നല്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അതില് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ഉയര്ന്ന പൂരിത കൊഴുപ്പാണ്. വെണ്ണയേക്കാളും ബീഫ് കൊഴുപ്പിനേക്കാളും പോലും. എനര്ജി ബാറുകളിലും ചിപ്സിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയെക്കുറിച്ച് ഓര്മ്മിക്കണമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു.