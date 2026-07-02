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  4. High Uric Acid? 3 Common Evening Tea Snacks You Need to Quit Immediately
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (16:44 IST)

യൂറിക് ആസിഡ് വല്ലാതെ കൂടുന്നുണ്ടോ? ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കുന്ന ഈ 3 വിഭവങ്ങൾ ഉടൻ ഒഴിവാക്കുക!

Teatime snacks to avoid for uric acid
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (16:44 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (15:47 IST)
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മലയാളികളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സമയമേതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ വൈകുന്നേരത്തെ ചായകുടിയാണെന്ന് എളുപ്പത്തില്‍ പറയാനാകും. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലങ്ങളില്‍ മഴയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു കടിയും ചായയും അല്പം സംസാരങ്ങളുമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ യൂറിക് ആസിഡ് ഉയര്‍ന്ന അളവിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കില്‍ ചായയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള കടികള്‍ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ വെയ്‌ക്കെണ്ടതുണ്ട്.
 
ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുമ്പോള്‍ അത് സന്ധികളില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും 'ഗൗട്ട്' (Gout) എന്ന കഠിനമായ സന്ധിവാതത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. സാധാരണയായി നമ്മള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലും രാത്രിഭക്ഷണത്തിലുമാണ് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കുന്ന ചില സാധാരണ പലഹാരങ്ങള്‍ ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡ് ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ ഉടന്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ട 3 പ്രധാന വിഭവങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം.
 
1. മൈദയും ഡാല്‍ഡയും ചേര്‍ന്ന ബേക്കറി പലഹാരങ്ങള്‍ (പഫ്‌സ്, കേക്ക്, ബിസ്‌ക്കറ്റുകള്‍)
 
ചായക്കൊപ്പം ഒരു പഫ്‌സോ അല്ലെങ്കില്‍ ബിസ്‌ക്കറ്റോ കഴിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ശീലമാണ്. എന്നാല്‍ റിഫൈന്‍ഡ് ചെയ്ത മൈദ , ട്രാന്‍സ് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ഡാല്‍ഡ/വനസ്പതി എന്നിവ ചേര്‍ത്ത ഇത്തരം പലഹാരങ്ങള്‍ യൂറിക് ആസിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് തീര്‍ത്തും ദോഷകരമാണ്. ഇത്തരം വിഭവങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്ന അളവിലുള്ള ഫ്രക്ടോസാണ് ഇതിന് കാരണം .
 
 
2. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങള്‍ (പഴംപൊരി, സമോസ, വടകള്‍)
 
തിളച്ച എണ്ണയില്‍ വറുത്തുകോരിയ പലഹാരങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത ചായക്കുടി മലയാളിക്ക് ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. എന്നാല്‍ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവര്‍ ഇത്തരം വിഭവങ്ങളോട് പൂര്‍ണ്ണമായും അകലം പാലിക്കണം. എണ്ണയില്‍ വറുത്ത പലഹാരങ്ങള്‍ ശരീരത്തില്‍ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടാന്‍ കാരണമാകുന്നു. ശരീരത്തില്‍ കൊഴുപ്പ് കൂടുമ്പോള്‍, വൃക്കകള്‍ക്ക്  ശരീരത്തില്‍ നിന്നും യൂറിക് ആസിഡിനെ കൃത്യമായി അരിച്ചുകളയാന്‍ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഇത് രക്തത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡ് കെട്ടിക്കിടക്കാന്‍ ഇടയാക്കും.
 
 
3. പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത മാംസം അടങ്ങിയ വിഭവങ്ങള്‍ (മീറ്റ് റോള്‍സ്, സോസേജ്, കട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍)
 
ചായക്കൊപ്പം ചിക്കന്‍ കട്ട്‌ലെറ്റോ, മീറ്റ് റോളോ ഒക്കെ കഴിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചുവന്ന മാംസം, പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഇറച്ചി എന്നിവ ഉയര്‍ന്ന യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവര്‍ക്ക് കടുത്ത ശത്രുവാണ്. മാംസാഹാരങ്ങളില്‍ പ്രകൃതിദത്തമായി തന്നെ പ്യൂരിന്‍ എന്ന ഘടകം ഉയര്‍ന്ന അളവിലുണ്ട്. പ്യൂരിന്‍ വിഘടിക്കുമ്പോഴാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.ചായക്കൊപ്പം ഇത്തരം വിഭവങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് സന്ധികളില്‍ പെട്ടെന്ന് നീര്‍ക്കെട്ടും കഠിനമായ വേദനയും ഉണ്ടാക്കും.
 
വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ പലഹാരങ്ങള്‍ക്ക് പകരം താഴെ പറയുന്നവ ശീലമാക്കാം:
 എണ്ണ ചേര്‍ക്കാതെ പുഴുങ്ങിയ വന്‍പയര്‍, കടല, അല്ലെങ്കില്‍ ചെറുപയര്‍.
 ബേക്ക് ചെയ്യാത്ത, ഉപ്പ് ചേര്‍ക്കാത്ത ചെറിയ അളവില്‍ ബദാം അല്ലെങ്കില്‍ വാള്‍നട്ട്‌സ്.
 വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ആവിയില്‍ വേവിച്ച കൊഴുക്കട്ടയോ ഇലയപ്പമോ (മധുരം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം). അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നത് ശരീരത്തില്‍ നിന്നും അമിതമായ യൂറിക് ആസിഡിനെ പുറന്തള്ളാന്‍ ഏറ്റവും ലളിതമായ മാര്‍ഗ്ഗമാണ്.
 
ശ്രദ്ധിക്കുക (Disclaimer)
 
ഈ ലേഖനത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പൊതുവായ അറിവിലേക്കും അവബോധത്തിനുമുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇത് ഒരു യോഗ്യതയുള്ള മെഡിക്കല്‍ വിദഗ്ദ്ധന്റെയോ ഡോക്ടറുടെയോ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല. യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് ശരീരത്തില്‍ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടാല്‍ സ്വയംചികിത്സയ്ക്ക് മുതിരാതെ കൃത്യമായ രക്തപരിശോധന നടത്തുകയും ഒരു രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് മെഡിക്കല്‍ പ്രാക്ടീഷണറുടെയോ ഡയറ്റീഷ്യന്റെയോ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഭക്ഷണക്രമത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുകയും ചെയ്യുക.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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