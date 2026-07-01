  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Foods with more vitamin D than a glass of milk
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (10:07 IST)

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍

Foods with more vitamin D than a glass of milk
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (10:07 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (10:08 IST)
google-news
ഒരു കപ്പ് ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് പാല്‍ ഏകദേശം 2.9 മൈക്രോഗ്രാം (mcg) അഥവാ 120 ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ യൂണിറ്റ് (IU) വിറ്റാമിന്‍ ഡി നല്‍കുന്നു. ഇത് ദൈനംദിന മൂല്യത്തിന്റെ (DV) ഏകദേശം 15% ആണ്. ഇത് സഹായകരമായ അളവാണെങ്കിലും പാല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡിയുടെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഉറവിടമല്ല എന്നാണ് ഇതിനര്‍ത്ഥം. കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ചില ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് പാനീയങ്ങളും ഓരോ സെര്‍വിംഗിലും ഗണ്യമായി കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
 
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് പോലുള്ള ചില ജ്യൂസുകളില്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും കാല്‍സ്യം പോലുള്ള മറ്റ് പോഷകങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം. ഒരു കപ്പ് ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വിറ്റാമിന്‍ ഡിയുടെ 16% ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലില്‍ കാണപ്പെടുന്നതിനേക്കാള്‍ അല്പം കൂടുതലാണ്. മത്സ്യം പോലുള്ള മറ്റ് വിറ്റാമിന്‍ ഡി സമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയില്‍ ലഭിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇത് ഈ പ്രധാന വിറ്റാമിന്റെ ഉറവിടം നല്‍കുന്നു.
 
കോഡ് ലിവര്‍ ഓയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിറ്റാമിന്‍ ഡിയുടെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രീകൃത സ്രോതസ്സുകളില്‍ ഒന്നാണ്. ഇതില്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി സപ്ലിമെന്റുകള്‍ക്ക് തുല്യമായ അളവില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാഴ്ച, വൈജ്ഞാനിക പ്രവര്‍ത്തനം, രോഗപ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനം, പ്രത്യുല്‍പാദന ആരോഗ്യം എന്നിവയില്‍ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആന്റി-ഇന്‍ഫ്‌ലമേറ്ററി ഒമേഗ-3 കൊഴുപ്പുകളും വിറ്റാമിന്‍ എയും ഇതില്‍ കൂടുതലാണ്. 
 
എന്നിരുന്നാലും, കോഡ് ലിവര്‍ ഓയിലില്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ വിറ്റാമിന്‍ എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇത് അമിതമായി കഴിച്ചാല്‍ ദോഷകരമാകും. അതിനാല്‍ ഇത് മിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങള്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡിയുടെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഉറവിടങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. ഇത് വിറ്റാമിന്‍ ഡി ആവശ്യത്തിന്റെ 80% ത്തിലധികവും നിറവേറ്റുന്നു. 
 
വിറ്റാമിന്‍ ഡി ധാരാളം അടങ്ങിയ കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യമാണ് സാല്‍മണ്‍. സാല്‍മണ്‍ പോലുള്ള കടല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കഴിക്കുന്നത് വൈജ്ഞാനിക തകര്‍ച്ചയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലും വീക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അവശ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒമേഗ-3 കൊഴുപ്പുകളുടെയും വിറ്റാമിന്‍ ഡിയുടെയും ഉയര്‍ന്ന അളവാണ് ഇതിന് ഒരു കാരണം.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!സത്യമാണെങ്കിലും, ഒരു ദിവസം അമിതമായി (34 കപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ കൂടുതല്‍) ചായ കുടിക്കുന്നത്, അതും പഞ്ചസാരയും പാലും ചേര്‍ത്ത്, നമ്മള്‍ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.

ഖത്തറില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ധാരണയായി

ഖത്തറില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ധാരണയായിഅത് ഇതിനകം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇരു പക്ഷത്തുനിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ വെടിനിര്‍ത്തലിനെ അപകടത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കറാച്ചിയിലെ റേഞ്ചേഴ്സ് ആസ്ഥാനത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മൂന്ന് പ്രവിശ്യകള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാക്രമണം

കറാച്ചിയിലെ റേഞ്ചേഴ്സ് ആസ്ഥാനത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മൂന്ന് പ്രവിശ്യകള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാക്രമണംകറാച്ചിയിലെ പാകിസ്ഥാന്‍ റേഞ്ചേഴ്സ് ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'കരീം ബെൻസേമ, പോൾ പോഗ്ബ എന്നിവർ ഇസ്ലാമിക ഐക്കണുകൾ'; ഫുട്‌ബോളിനെതിരെ വർഗീയ പ്രചരണവുമായി ജനം ടിവി

'കരീം ബെൻസേമ, പോൾ പോഗ്ബ എന്നിവർ ഇസ്ലാമിക ഐക്കണുകൾ'; ഫുട്‌ബോളിനെതിരെ വർഗീയ പ്രചരണവുമായി ജനം ടിവിമനുഷ്യരെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്‌ബോളിനെതിരെ ഇത്രയും വലിയ വർഗീയപ്രചരണം നടത്തുന്ന ജനം ടിവിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്

Shigella Alert: ഷിഗെല്ലയിൽ വിറച്ച് കേരളം, 15 പുതിയ കേസുകൾ; കൂടുതൽ പേർ കോഴിക്കോട്

Shigella Alert: ഷിഗെല്ലയിൽ വിറച്ച് കേരളം, 15 പുതിയ കേസുകൾ; കൂടുതൽ പേർ കോഴിക്കോട്അഞ്ച് ജില്ലകളിലാണ് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ചില ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് പാനീയങ്ങളും ഓരോ സെര്‍വിംഗിലും ഗണ്യമായി കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കടുത്ത ഉപ്പൂറ്റി വേദനയുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്, ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കടുത്ത ഉപ്പൂറ്റി വേദനയുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്, ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾരാവിലെ ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റ് നിലത്ത് കാല് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഉപ്പൂറ്റിയില്‍ കത്തിക്കയറുന്നതുപോലെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധാരണമായ ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലും, ദിവസം മുഴുവന്‍ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലും ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു.

സ്ത്രീകളിലെ മെനോപ്പോസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ?

സ്ത്രീകളിലെ മെനോപ്പോസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ?ആർത്തവവിരാമത്തിനു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മെനോപ്പോസ് ട്രാൻസിഷൻ. ആർത്തവ വിരാമത്തിനു 4-8 വർഷം മുൻപ് മെനോപ്പോസ് ട്രാൻസിഷൻ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചെന്നുവരാം.

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!സത്യമാണെങ്കിലും, ഒരു ദിവസം അമിതമായി (34 കപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ കൂടുതല്‍) ചായ കുടിക്കുന്നത്, അതും പഞ്ചസാരയും പാലും ചേര്‍ത്ത്, നമ്മള്‍ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.

മുട്ടയ്ക്ക് 10/10 സ്‌കോര്‍; പ്രശസ്ത ഡയറ്റീഷ്യന്‍ എട്ട് ജനപ്രിയ പ്രോട്ടീന്‍ സ്രോതസ്സുകളെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു

മുട്ടയ്ക്ക് 10/10 സ്‌കോര്‍; പ്രശസ്ത ഡയറ്റീഷ്യന്‍ എട്ട് ജനപ്രിയ പ്രോട്ടീന്‍ സ്രോതസ്സുകളെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുജൂണ്‍ 13-ന് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഡയറ്റീഷ്യന്‍ ശ്വേത ജെ പഞ്ചല്‍ എട്ട് ജനപ്രിയ പ്രോട്ടീന്‍ ഭക്ഷണങ്ങളെ റേറ്റുചെയ്തു അവയുടെ ശക്തി, പരിമിതികള്‍, അവ കഴിക്കുമ്പോള്‍ ആരൊക്കെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നിവ വിശദീകരിച്ചു.