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ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള് കൂടുതല് വിറ്റാമിന് ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്
ഒരു കപ്പ് ഫോര്ട്ടിഫൈഡ് പാല് ഏകദേശം 2.9 മൈക്രോഗ്രാം (mcg) അഥവാ 120 ഇന്റര്നാഷണല് യൂണിറ്റ് (IU) വിറ്റാമിന് ഡി നല്കുന്നു. ഇത് ദൈനംദിന മൂല്യത്തിന്റെ (DV) ഏകദേശം 15% ആണ്. ഇത് സഹായകരമായ അളവാണെങ്കിലും പാല് വിറ്റാമിന് ഡിയുടെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഉറവിടമല്ല എന്നാണ് ഇതിനര്ത്ഥം. കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ചില ഫോര്ട്ടിഫൈഡ് പാനീയങ്ങളും ഓരോ സെര്വിംഗിലും ഗണ്യമായി കൂടുതല് വിറ്റാമിന് ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് പോലുള്ള ചില ജ്യൂസുകളില് വിറ്റാമിന് ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും കാല്സ്യം പോലുള്ള മറ്റ് പോഷകങ്ങള്ക്കൊപ്പം. ഒരു കപ്പ് ഫോര്ട്ടിഫൈഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വിറ്റാമിന് ഡിയുടെ 16% ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലില് കാണപ്പെടുന്നതിനേക്കാള് അല്പം കൂടുതലാണ്. മത്സ്യം പോലുള്ള മറ്റ് വിറ്റാമിന് ഡി സമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയില് ലഭിക്കുന്നതിനാല് ഇത് ഈ പ്രധാന വിറ്റാമിന്റെ ഉറവിടം നല്കുന്നു.
കോഡ് ലിവര് ഓയില് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിക്കാന് കഴിയുന്ന വിറ്റാമിന് ഡിയുടെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രീകൃത സ്രോതസ്സുകളില് ഒന്നാണ്. ഇതില് വിറ്റാമിന് ഡി സപ്ലിമെന്റുകള്ക്ക് തുല്യമായ അളവില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാഴ്ച, വൈജ്ഞാനിക പ്രവര്ത്തനം, രോഗപ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനം, പ്രത്യുല്പാദന ആരോഗ്യം എന്നിവയില് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആന്റി-ഇന്ഫ്ലമേറ്ററി ഒമേഗ-3 കൊഴുപ്പുകളും വിറ്റാമിന് എയും ഇതില് കൂടുതലാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, കോഡ് ലിവര് ഓയിലില് വളരെ ഉയര്ന്ന അളവില് വിറ്റാമിന് എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാല് ഇത് അമിതമായി കഴിച്ചാല് ദോഷകരമാകും. അതിനാല് ഇത് മിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങള് വിറ്റാമിന് ഡിയുടെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഉറവിടങ്ങളില് ഒന്നാണ്. ഇത് വിറ്റാമിന് ഡി ആവശ്യത്തിന്റെ 80% ത്തിലധികവും നിറവേറ്റുന്നു.
വിറ്റാമിന് ഡി ധാരാളം അടങ്ങിയ കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യമാണ് സാല്മണ്. സാല്മണ് പോലുള്ള കടല് വിഭവങ്ങള് കൂടുതല് കഴിക്കുന്നത് വൈജ്ഞാനിക തകര്ച്ചയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങള് കാണിക്കുന്നു. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തിലും വീക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അവശ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒമേഗ-3 കൊഴുപ്പുകളുടെയും വിറ്റാമിന് ഡിയുടെയും ഉയര്ന്ന അളവാണ് ഇതിന് ഒരു കാരണം.