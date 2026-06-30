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  4. Morning Heel Pain: Causes of Plantar Fasciitis and Simple Home Remedies That Work
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (15:58 IST)

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കടുത്ത ഉപ്പൂറ്റി വേദനയുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്, ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ

എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉപ്പൂറ്റി വേദന: കാരണങ്ങളും ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങളും

heel pain when waking up
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (15:58 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (16:01 IST)
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രാവിലെ ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റ് നിലത്ത് കാല് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഉപ്പൂറ്റിയില്‍ കത്തിക്കയറുന്നതുപോലെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധാരണമായ ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലും, ദിവസം മുഴുവന്‍ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലും ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണവും ലളിതമായ പരിഹാരമാര്‍ഗങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.
 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്?
 
ഉപ്പൂറ്റിയില്‍ നിന്ന് കാല്‍വിരലുകളിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു കട്ടിയുള്ള നാരുകല (ഫാഷ്യ) ഉണ്ട്. ഇതിനെ 'പ്ലാന്റാര്‍ ഫാഷ്യ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ ഈ നാരുകല ചുരുങ്ങി ഇരിക്കും. രാവിലെ പെട്ടെന്ന് കാല് നിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഇത് വലിയുകയും, അതില്‍ ചെറിയ വിണ്ടുകീറലുകള്‍ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വേദനയ്ക്ക് കാരണം. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തില്‍ ഇതിനെ 'പ്ലാന്റാര്‍ ഫാഷൈറ്റിസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
 
ഇത് കൂടാതെ ചില പ്രധാന കാരണങ്ങളും ഇതിന് വഴിയൊരുക്കാം:
 
അമിതഭാരം : ശരീരഭാരം കൂടുതലുള്ളവരില്‍ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള ഫാഷ്യയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ഏല്‍ക്കുന്നു. 
ശരിയല്ലാത്ത പാദരക്ഷകള്‍ : പ്രത്യേകിച്ച് നടുഭാഗത്ത് താങ്ങ് (ആര്‍ച്ച് സപ്പോര്‍ട്ട്) ഇല്ലാത്ത ചെരിപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 
അധികമായ നടത്തം അല്ലെങ്കില്‍ നില്‍പ്പ് : ജോലിയുടെ ഭാഗമായി മണിക്കൂറുകളോളം നില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്നവരില്‍. 
പ്രായാധിക്യം : പ്രായം കൂടുന്തോറും ഫാഷ്യയുടെ ഇലാസ്തികത കുറയുന്നു.
 ഫ്‌ലാറ്റ് ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ഉയര്‍ന്ന ആര്‍ച്ച് പോലുള്ള പാദഘടനാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. 
 
 ലളിതമായ പരിഹാരമാര്‍ഗങ്ങള്‍
 
1. കാലിന് വ്യായാമം ചെയ്യുക
 
കിടക്കയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാല്‍വിരലുകള്‍ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു തുണി കാല്‍വിരലില്‍ ചുറ്റി പതുക്കെ വലിച്ച് സ്‌ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് ഫാഷ്യയെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം കുറയ്ക്കും.
 
2. ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ കാല് കഴുകല്‍
 
ദിവസവും രാത്രി ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ ഒരു സ്പൂണ്‍ ഉപ്പ് ചേര്‍ത്ത് 10-15 മിനിറ്റ് കാല് മുക്കിയിരിക്കുന്നത് വീക്കം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും.
 
3. ശരിയായ പാദരക്ഷകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 
നടുഭാഗത്ത് നല്ല താങ്ങുള്ളതും, ഉപ്പൂറ്റിയില്‍ കുഷ്യന്‍ ഉള്ളതുമായ ചെരിപ്പുകള്‍ ധരിക്കുക. പരന്ന ചെരിപ്പുകളും, വളരെ ഉയരമുള്ള ഹീല്‍സും ഒഴിവാക്കുക.
 
4. ഐസ് പായ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക
 
വൈകുന്നേരം വേദന കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ഒരു തുണിയില്‍ ഐസ് പൊതിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് ഉപ്പൂറ്റിയില്‍ വയ്ക്കുക. ഇത് വീക്കവും വേദനയും കുറയ്ക്കും.
 
5. ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുക
 
അമിതഭാരം ഉള്ളവര്‍ ക്രമേണ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് കാലിന്റെ മേലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും.
കാല്പാദത്തിന് താഴെ ഒരു ടെന്നീസ് ബോള്‍ വച്ച് പതുക്കെ ഉരുട്ടുന്നത് ഫാഷ്യയിലെ പിരിമുറുക്കം അയവാക്കും.
 
 എപ്പോള്‍ ഡോക്ടറെ കാണണം?
 
മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പരിഹാരങ്ങള്‍ 2-3 ആഴ്ച പരീക്ഷിച്ചിട്ടും വേദന കുറയുന്നില്ലെങ്കില്‍, വേദന കാലിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയോ, നടക്കാന്‍ പ്രയാസമോ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കില്‍ ഒരു ഓര്‍ത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഫിസിയോതെറാപ്പി, പ്രത്യേക ഇന്‍സോളുകള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് ചികിത്സകള്‍ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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