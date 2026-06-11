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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 11 June 2026 (11:21 IST)

ആശങ്കയുള്ള ബന്ധം; സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പിനെകുറിച്ച് അറിയണം

Couples Love
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (11:21 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (11:23 IST)
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ഇക്കാലത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ട്രെന്‍ഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലൊന്നാണ് സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പ്. സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പ് എന്നത് രണ്ട് ആളുകളും പരസ്പരം ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ബന്ധമാണ്. പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങളാല്‍ അവര്‍ക്ക് ആ ബന്ധത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പിന് പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ബന്ധത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവര്‍ സുഹൃത്തുക്കളാണോ അതോ അതിലധികമായ മറ്റെന്തെങ്കിലു ബന്ധം ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിയില്ല. 
 
പുതിയൊരു ബന്ധം അന്വേഷിക്കുമ്പോള്‍ പലരും അത്തരം ബന്ധങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. പക്ഷേ ഉടനടി ആ ബന്ധത്തില്‍ പ്രതിബദ്ധത പുലര്‍ത്താന്‍ അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ബന്ധത്തില്‍, ആളുകള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും മറ്റൊരാളുമായി വൈകാരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി തോന്നും, പക്ഷേ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മറ്റൊരാളില്‍ നിന്ന് ഒരു സൂചനയും ലഭിക്കുകയും ഇല്ല. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാല്‍ ബന്ധത്തിലെ വ്യക്തത ഒഴിവാക്കാന്‍ പലരും ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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