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ആശങ്കയുള്ള ബന്ധം; സിറ്റുവേഷന്ഷിപ്പിനെകുറിച്ച് അറിയണം
ഇക്കാലത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ട്രെന്ഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലൊന്നാണ് സിറ്റുവേഷന്ഷിപ്പ്. സിറ്റുവേഷന്ഷിപ്പ് എന്നത് രണ്ട് ആളുകളും പരസ്പരം ആകര്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ബന്ധമാണ്. പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങളാല് അവര്ക്ക് ആ ബന്ധത്തെ പൂര്ണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല. സിറ്റുവേഷന്ഷിപ്പിന് പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ബന്ധത്തില് വ്യക്തതയില്ല. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവര് സുഹൃത്തുക്കളാണോ അതോ അതിലധികമായ മറ്റെന്തെങ്കിലു ബന്ധം ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാന് അവര്ക്ക് കഴിയില്ല.
പുതിയൊരു ബന്ധം അന്വേഷിക്കുമ്പോള് പലരും അത്തരം ബന്ധങ്ങളില് കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. പക്ഷേ ഉടനടി ആ ബന്ധത്തില് പ്രതിബദ്ധത പുലര്ത്താന് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ബന്ധത്തില്, ആളുകള്ക്ക് പലപ്പോഴും മറ്റൊരാളുമായി വൈകാരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി തോന്നും, പക്ഷേ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മറ്റൊരാളില് നിന്ന് ഒരു സൂചനയും ലഭിക്കുകയും ഇല്ല. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാല് ബന്ധത്തിലെ വ്യക്തത ഒഴിവാക്കാന് പലരും ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളില് കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു.
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ആശങ്കയുള്ള ബന്ധം; സിറ്റുവേഷന്ഷിപ്പിനെകുറിച്ച് അറിയണം
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പുഴുങ്ങിയ പഴം ആരോഗ്യത്തിനു എത്രത്തോളം ഗുണകരമെന്നോ?
ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് നേന്ത്രപ്പഴം. എന്നാൽ ചിലർക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പഴം പുഴുങ്ങി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പുഴുങ്ങുമ്പോൾ പഴം കൂടുതൽ രുചികരമാകും എന്നതിനൊപ്പം ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും കൈവരിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ എ, സി എന്നിവ പഴത്തിൽ സമൃദ്ധമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ പുഴുങ്ങിയ പഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.