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മാതാവിന്റെ പുകവലി കുട്ടികളിലെ വളര്ച്ച മുരടിപ്പിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന
പുകയില ഉപയോഗം കാന്സറുമായും ക്ഷയരോഗവുമായും മാത്രമല്ല ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് കുട്ടികളുടെ വളര്ച്ച മുരടിപ്പിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO). കണക്കകള് പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏകദേശം 150 ദശലക്ഷം കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. 2022-ല് ലോകത്താകമാനം വളര്ച്ച മുരടിച്ച ഏകദേശം 148 ദശലക്ഷം കുട്ടികളില് 52 ശതമാനം പേര് ഏഷ്യയിലും 43 ശതമാനം പേര് ആഫ്രിക്കയിലുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. കുട്ടികളില് രോഗാവസ്ഥയും മരണനിരക്കും വര്ദ്ധിക്കുന്നതിന് വളര്ച്ച മുരടിപ്പ് ഒരു കാരണമാണ്.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോര്ട്ടില് കുട്ടികളുടെ വളര്ച്ച മുരടിപ്പില് പുകയില ഉപയോഗത്തിന്റെ ദോഷകരമായ പങ്ക് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. പുകവലിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികളുടെ വളര്ച്ച മുരടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും, അവര് കൂടുതല് ഈ രോഗത്തിന് ഇരയാകുന്തോറും അപകടസാധ്യത വര്ദ്ധിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഗര്ഭകാലത്തെ മാതാവിന്റെ പുകവലി, മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം, കുറഞ്ഞ ജനന ഭാരം, ഗര്ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളര്ച്ച നിയന്ത്രിക്കല് എന്നിവയുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും വളര്ച്ച മുരടിപ്പിനുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.