നിങ്ങളുടെ ചെവികള് ഹൃദ്രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നുണ്ടാകാം! മിക്ക ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ലക്ഷണം ഇതാണ്
ഫ്രാങ്ക്സ് അടയാളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെവിയിലെ ഒരു ചെറിയ ചുളിവുകളോ ഡയഗണല് മടക്കുകളോ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിരവധി മെഡിക്കല് പഠനങ്ങളില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിരുപദ്രവകരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ചെറിയ അടയാളം രക്തക്കുഴലുകളിലും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിലുമുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഫ്രാങ്ക്സ് അടയാളം എന്താണ്?
ഫ്രാങ്ക്സ് അടയാളം ചെവിയുടെ ലോബില് സാധാരണയായി 45 ഡിഗ്രി കോണില് നീളുന്ന ഒരു ഡയഗണല് മടക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നെഞ്ചുവേദനയും കൊറോണറി ധമനികളിലെ തടസ്സവും ഉള്ള 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള നിരവധി രോഗികള്ക്കും ഈ ദൃശ്യമായ മടക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഡോക്ടര് സാന്ഡേഴ്സ് ടി. ഫ്രാങ്ക് ആണ് ഈ അവസ്ഥ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
അതിനുശേഷം, ചെവിയിലെ മടക്കുകളും ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്നിലധികം പഠനങ്ങള് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാങ്കിന്റെ അടയാളവും ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള അവസ്ഥകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഗവേഷകര് കണ്ടെത്തി: കൊറോണറി ആര്ട്ടറി ഡിസീസ് (CAD), പെരിഫറല് വാസ്കുലര് ഡിസീസ്, സ്ട്രോക്കും മിനി സ്ട്രോക്കുകളും, അഥെറോസ്ക്ലെറോസിസ്, ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദ സങ്കീര്ണതകള്.
ചില പഠനങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെവികളിലും അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് -ഹൃദയ സംബന്ധമായ സങ്കീര്ണതകള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ്. ചെവിയിലെ മടക്ക് മാത്രം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന്റെ തെളിവായി കണക്കാക്കരുതെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. മടക്കുള്ള പലര്ക്കും ഒരിക്കലും ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.