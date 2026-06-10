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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (22:36 IST)

മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ചതവ് വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്

Joint Pain
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (22:36 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (22:38 IST)
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മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ചതവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ദുര്‍ബലമായ ചര്‍മ്മമോ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയോ കാരണം മാത്രമല്ലായിരിക്കാം. പര്‍പ്പിള്‍ നിറത്തിലുള്ള പാടുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയോ ദീര്‍ഘനേരം നിലനില്‍ക്കുകയോ ചെയ്താല്‍, അത് ഹീമോഫീലിയ ബി യുടെ സൂചനയായിരിക്കാം, ഇത് രോഗനിര്‍ണയം ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന അപൂര്‍വ രക്തസ്രാവ രോഗമാണ്. 
 
ചെറിയ പരിക്കുകള്‍ പോലും നിങ്ങളുടെ ശരീരം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ഇത് ബാധിക്കും. ഹീമോഫീലിയ ബി ഉള്ളവരില്‍ രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നു, അവരുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീന്‍ (ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടര്‍ കത) ആവശ്യമായ അളവില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇത് ഫാക്ടര്‍ 9 എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെ പലപ്പോഴും ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഈ രോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയായ സ്റ്റീഫന്‍ ക്രിസ്മസിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. 
 
ഹീമോഫീലിയ എ യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഹീമോഫീലിയ ബി യുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അല്‍പ്പം കുറവാണ്. ഈ ജനിതക അവസ്ഥ പ്രധാനമായും പുരുഷന്മാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, കാരണം ഇതിന് ഉത്തരവാദിയായ എക്‌സ് ക്രോമസോം ജീന്‍ സ്ത്രീകളില്‍ സാധാരണയായി പ്രകടമാകാറില്ല, അവര്‍ ഈ അവസ്ഥ വഹിക്കുന്നവരും നേരിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ്. ലോകമെമ്പാടും 1,25,000 പേരില്‍ ഒരാള്‍ എന്ന നിരക്കില്‍ ഹീമോഫീലിയ കാണപ്പെടുന്നു. ഹീമോഫീലിയ ബി യുടെ വ്യാപനം 1,00,000 ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരില്‍ 3.8 കേസുകളും ജനിക്കുന്ന 1,00,000 പുരുഷന്മാരില്‍ 5 കേസുകളുമാണ്.
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ശ്രീനു എസ്
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