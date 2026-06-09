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കാന്സറിനെ തടയാന് കഴിയുന്ന വാക്സിന്: ഓക്സ്ഫോര്ഡ് സര്വകലാശാലയും മോഡേണയും പരീക്ഷണങ്ങള് ആരംഭിച്ചു
ഓക്സ്ഫോര്ഡ് സര്വകലാശാലയും ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് ഭീമനായ മോഡേണയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു മുന്നിര കാന്സര് വാക്സിന് പരീക്ഷണങ്ങള്ക്ക് വിധേയമാകും. കുടല്, അണ്ഡാശയ അര്ബുദ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള രോഗികളിലാണ് ഈ കുത്തിവയ്പ്പ് നടക്കുന്നത്.
ലിഞ്ച് സിന്ഡ്രോം ഉള്ളവരില് കാന്സര് വികസിക്കുന്നത് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രീ-കാന്സര് കോശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും ഇല്ലാതാക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള വാക്സിനിന്റെ കഴിവ് വരാനിരിക്കുന്ന പഠനം അന്വേഷിക്കും. നൂതനമായ mRNA സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കാന്സര് പ്രതിരോധത്തിലേക്കുള്ള മോഡേണയുടെ ആദ്യ സംരംഭമാണിത്.
ഭാവിയില് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കാന്സര് രോഗങ്ങള്ക്കും ഈ സമീപനം സ്വീകരിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് ഓക്സ്ഫോര്ഡ് വിദഗ്ധര് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 300 പേരില് ഒരാള്ക്ക് ലിഞ്ച് സിന്ഡ്രോം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 175,000 വ്യക്തികള്ക്ക് തുല്യമാണ്. എന്നാല് 5 ശതമാനം പേര്ക്ക് മാത്രമേ തങ്ങള്ക്ക് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് അറിയൂ. ഇത് കുടല്, ഗര്ഭാശയം, അണ്ഡാശയം, ആമാശയം എന്നീ അര്ബുദങ്ങള്ക്കും ആമാശയം, പാന്ക്രിയാസ്, വൃക്ക, ത്വക്ക് അര്ബുദങ്ങള്ക്കും സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടില് ഓരോ വര്ഷവും ഏകദേശം 1,100 കുടല് അര്ബുദങ്ങള് ലിഞ്ച് സിന്ഡ്രോം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടാതെ ഈ സിന്ഡ്രോം ആജീവനാന്ത കുടല് അര്ബുദ സാധ്യത 80 ശതമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.