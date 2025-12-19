വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍

Super League Kerala : സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള കിരീടം ആരുയർത്തും?, കണ്ണൂരും തൃശൂരും നേർക്കുനേർ

സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള, കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ്,തൃശൂർ മാജിക്, ഫൈനൽ മത്സരം,Super League Kerala, Final match, Kannur Warriors, Thrissur Magic,
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:02 IST)
സൂപ്പര്‍ ലീഗ് കേരള രണ്ടാം സീസണിലെ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ് സിയും തൃശൂര്‍ മാജിക് എഫ് സിയും ഏറ്റുമുട്ടും. ഡിസംബര്‍ 19ന് രാത്രി 7.30ന് കണ്ണൂര്‍ മുന്‍സിപ്പല്‍ ജവഹര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനല്‍ മത്സരം. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ്‌സിയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തകര്‍ത്താണ് കണ്ണൂര്‍ വാരിയേഴ്‌സ് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടിയത്. മലപ്പുറം എഫ്‌സിയെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് തൃശൂര്‍ ഫൈനല്‍ യോഗ്യത നേടിയത്.


മികച്ച ഫോമില്‍ തുടരുന്ന മുഹമ്മദ് സിനാനാണ് കണ്ണൂര്‍ വാരിയേഴ്‌സിന്റെ പ്രധാന താരം. 21കാരനായ താരം 10 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 4 ഗോളും 2 അസിസ്റ്റും നേടി. ഹോം മത്സരങ്ങളില്‍ വിമര്‍ശനം നേരിട്ട പ്രതിരോധ നിര അവസാന 2 മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ ഒരു വിജയം പോലും നേടാന്‍ കണ്ണൂരിനായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ടീമിനെ അലട്ടുന്നത്. അവസരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതും കണ്ണൂരിന് തലവേദനയാണ്.

അതേസമയം സൂപ്പര്‍ ലീഗിലെ മികച്ച ടീമുകളിലൊന്നാണ് തൃശൂര്‍ എഫ്‌സി. ലീഗില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് ഗോള്‍ വഴങ്ങിയതും അടിച്ചതും തൃശൂര്‍ മാജികാണ്. ഐ ലീഗിലെ താരങ്ങളില്‍ ഒരാളായ മാര്‍ക്കസ് ജോസഫിന്റെ സാന്നിധ്യവും തൃശൂരിന് കരുത്ത് നല്‍കുന്നു. ലെനി റോഡ്രിഗസ് നയിക്കുന്ന മധ്യനിരയും മേഴ്‌സണ്‍ ആല്‍വസ് നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധ നിരയും മികച്ചതാണ്. ഇത്തവണ സൂപ്പര്‍ ലീഗില്‍ തൃശൂര്‍ മാജിക്കിനെതിരെ വിജയിക്കാന്‍ കണ്ണൂര്‍ വാരിയേഴ്‌സിന് ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :