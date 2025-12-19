വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
India vs South Africa, 5th T20I: സഞ്ജു സാംസണ്‍ കളിക്കും, അവസാന ടി20 ഇന്ന്

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കും

Sanju Samson
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (08:19 IST)

India vs South Africa, 5th T20I: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ട്വന്റി 20 മത്സരം ഇന്ന്. അഹമ്മദബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി ഏഴിനാണ് കളി ആരംഭിക്കുക. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യ 2-1 നു ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നാലാമത്തെ ടി20
കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടര്‍ന്നു ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കും. പരമ്പരയില്‍ ആദ്യമായാണ് സഞ്ജുവിനു അവസരം ലഭിക്കാന്‍ പോകുന്നത്. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ പരുക്കിനെ തുടര്‍ന്നു വിശ്രമത്തില്‍ ആയതാണ് സഞ്ജുവിനു വഴിതുറന്നത്.

സാധ്യത ഇലവന്‍: സഞ്ജു സാംസണ്‍, അഭിഷേക് ശര്‍മ, തിലക് വര്‍മ, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, ജിതേഷ് ശര്‍മ, ഹര്‍ഷിത് റാണ, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി


