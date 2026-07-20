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ജനുവരിയോടെ സ്ഥാനമൊഴിയും, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തീരുമാനവുമായി ലയണൽ സ്കലോണി
മത്സരത്തില് ഉടനീളം അര്ജന്റീനയ്ക്ക് മുകളില് സ്പെയിന് ശക്തമായ ആധിപത്യം പുലര്ത്തിയിരുന്നു.
ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ അര്ജന്റീന ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്തുപോകാനുള്ള തീരുമാനം തുറന്നുപറഞ്ഞ് ലയണല് സ്കലോണി. തനിക്ക് ഒരു ബ്രേയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്നും കരാര് അവസാനിക്കുന്ന ഡിസംബറില് ഭാവി പരിപാടികളെ പറ്റി അന്തിമതീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും 48കാരനായ പരിശീലകന് വ്യക്തമാക്കി. സ്പെയിനിനെതിരായ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോല്വിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സ്കലോണിയുടെ പ്രതികരണം.
മത്സരത്തില് ഉടനീളം അര്ജന്റീനയ്ക്ക് മുകളില് സ്പെയിന് ശക്തമായ ആധിപത്യം പുലര്ത്തിയിരുന്നു. എന്സോ ഫെര്ണാണ്ടസ് റെഡ് കാര്ഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ 10 പേരുമായാണ് അര്ജന്റീന കളിച്ചത്. നിലവിലെ അര്ജന്റൈന് ടീമിനെ പകരം വെയ്ക്കാനില്ലാത്ത സംഘമെന്നാണ് സ്കലോണി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വര്ഷങ്ങലായി ഒരുമിച്ച് വളര്ന്ന ടീമിനെ ഓര്ത്ത് തനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും സ്കലോണി വ്യക്തമാക്കി. ഈ വര്ഷം ഡിസംബറില് അവസാനിക്കുന്ന കരാര് പുതുക്കില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് സ്കലോണി നല്കിയത്.
Lionel Scaloni: “I will continue as Argentina coach until December… then probably I will stop”. pic.twitter.com/I2dhdiJHCq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
2018ല് അര്ജന്റീന ടീമിന്റെ പരിശീലക ചുമതലയേറ്റെടുത്ത സ്കലോണിയ്ക്ക് കീഴിലാണ് അര്ജന്റീന ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. മെസ്സിക്ക് ചുറ്റും കളിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ സംഘമായി അര്ജന്റീനയെ മാറ്റിയെടുത്ത സ്കലോണി 2021, 2024 വര്ഷങ്ങളില് കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടവും 2022ലെ ലോകകപ്പ് കിരീടവും അര്ജന്റീനയ്ക്ക് നേടികൊടുത്തു. നീണ്ട 36 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു 2022ലെ അര്ജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് നേട്ടം. ലോകകപ്പിലെ ഫൈനല് മത്സരത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള സ്കലോണിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അര്ജന്റൈന് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ടീം പരിശീലകനെന്ന നിലയില് നിന്നും പുറത്തുപോകുമോ അതോ മറ്റൊരു പരിശീലകന് കീഴില് അര്ജന്റീനയ്ക്കൊപ്പം സ്കലോണി തുടരുമോ എന്ന കാര്യങ്ങള് ഡിസംബറിന് ശേഷമെ വ്യക്തമാകു.ALSO READ: Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
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Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണം ലയണൽ മെസി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താത്തത്. മെസിയെ പൂട്ടുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് സ്പെയിൻ പ്രയോഗിച്ചത്. മെസിയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതെ വന്നതോടെ അർജന്റീനയ്ക്കു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. അവസാന 20 മിനിറ്റിൽ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ മെസി നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലംകണ്ടില്ല.
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Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുൻപ് ലയണൽ മെസി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, ' നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ സംഘം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത നേട്ടം.' ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ മെസിയുണ്ടാകില്ല. നീലയും വെള്ളയും കുപ്പായത്തിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കാൽപ്പന്തിനായി മെസിയുടെ തിരയിളക്കം ഇനി കാണില്ല. പടിയിറക്കം നിരാശയോടെയാണെങ്കിലും ചരിത്രം രചിച്ചാണ് അയാൾ ലോകകപ്പ് വേദിയോടു യാത്ര പറയുന്നത് ! മെസി തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ, 'ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത ചരിത്രം'