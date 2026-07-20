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കളിച്ച് ജയിക്കാനായില്ല, ഫൈനൽ വിസിലിന് പിന്നാലെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പരേഡസ്, സ്പാനിഷ് താരങ്ങൾക്ക് നേരെ കൈയ്യേറ്റം, റെഡ് കാർഡ്
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ മൈതാനത്ത് കയ്യാങ്കളി. മത്സരത്തിലുടനീളം സ്പെയിന് ആധിപത്യം പുലര്ത്തിയതോടെ ഒരൊറ്റ ഗോള് ഷോട്ട് പോലുമില്ലാതെ നാണംകെട്ടാണ് അര്ജന്റീന മടങ്ങിയത്. തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അര്ജന്റീനയുടെ ലിയാന്ഡ്രോ പെരേഡസിന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായത്. മൈതാനത്ത് നിന്നിരുന്ന സ്പാനിഷ് താരങ്ങളായ എറിക് ഗാര്സ്യ, ഗാവി എന്നിവരെ പരേഡസ് കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഫൈനല് വിസിലിന് പിന്നാലെ വിജയം ആഘോഷിക്കാന് മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയ സ്പാനിഷ് താരങ്ങള്ക്കിടയില് സ്പെയിന് ക്യാപ്റ്റനായ റോഡ്രിയെ അര്ജന്റീന താരം മൊളീന അടിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം. ഇതുകണ്ട് എറിക് ഗാര്സ്യ മൊളിനയെ പിടിച്ചുമാറ്റാനെത്തി. പിന്നാലെയെത്തിയ പരേഡസ് ഗാര്സ്യയെ മര്ദ്ദിക്കുകയും ഇത് തടയാനെത്തിയ ഗാവിയെ കായികപരമായി നേരിടുകയുമായിരുന്നു. പിന്നാലെ അര്ജന്റീനയുടെ താരങ്ങളും പരിശീലകന് ലയണല് സ്കലോണിയും ചേര്ന്ന് താരങ്ങളെ പിടിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പരേഡസിന് റെഡ് കാര്ഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
Argentina players showing zero class.— TC (@totalcristiano) July 19, 2026
Disgusting. pic.twitter.com/ITbCyX8Kug
ഫൈനലില് അര്ജന്റീനയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് സ്പെയിന് കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. 106മത്തെ മിനിറ്റില് ഫെറാന് ടോറസാണ് ടീമിന്റെ വിജയഗോള് നേടിയത്. 2010ന് ശേഷമുള്ള സ്പെയിനിന്റെ ആദ്യ കിരീടനേട്ടമാണിത്.
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ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. ഈ തോൽവി തന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് സ്കലോണി പറഞ്ഞത്.
Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണം ലയണൽ മെസി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താത്തത്. മെസിയെ പൂട്ടുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് സ്പെയിൻ പ്രയോഗിച്ചത്. മെസിയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതെ വന്നതോടെ അർജന്റീനയ്ക്കു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. അവസാന 20 മിനിറ്റിൽ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ മെസി നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലംകണ്ടില്ല.
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Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുൻപ് ലയണൽ മെസി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, ' നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ സംഘം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത നേട്ടം.' ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ മെസിയുണ്ടാകില്ല. നീലയും വെള്ളയും കുപ്പായത്തിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കാൽപ്പന്തിനായി മെസിയുടെ തിരയിളക്കം ഇനി കാണില്ല. പടിയിറക്കം നിരാശയോടെയാണെങ്കിലും ചരിത്രം രചിച്ചാണ് അയാൾ ലോകകപ്പ് വേദിയോടു യാത്ര പറയുന്നത് ! മെസി തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ, 'ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത ചരിത്രം'