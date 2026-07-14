  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Redemption of Lionel Messi
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Published By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (10:11 IST)

Lionel Messi: മെസി വെറുക്കപ്പെടുമ്പോൾ...!

Lionel Messi: മെസിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതി പോലെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ലോകകപ്പാണ് 2022 ലേത്

Messi, Lionel messi, Redemption of Lionel Messi, Argentina, Argentina vs England, അർജന്റീന, ലയണൽ മെസി, അർജന്റീന vs ഇംഗ്ലണ്ട്, മെസി അർജന്റീന
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Published By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (10:17 IST)
google-news
Lionel Messi

Lionel Messi: ലോക ഫുട്‌ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചുവരവിന്റെ കഥയാണ് ലയണൽ ആന്ദ്രേസ് മെസി. എല്ലാം പൂർത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞ് സകല അപമാനഭാരവും പേറി തലകുനിച്ചാണ് മെസി ലോക ഫുട്‌ബോളിനോടു വിട പറഞ്ഞത്. തുടർച്ചയായ ഫൈനൽ തോൽവികളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ മെസി 2016 ലാണ് രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം 2026 ലെ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ അതേ മെസി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകളുമായി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരിൽ ഒന്നാമൻ. 
 
മെസിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതി പോലെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ലോകകപ്പാണ് 2022 ലേത്. 2014 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോൽവി...! 2014, 2016 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനൽ തോൽവികൾ...! അർജന്റീനയുടെ ഭാഗ്യക്കേട് മെസി തന്നെയെന്ന് വിരോധികൾ അടക്കം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. കളിക്കളത്തിൽ സകലതും ടീമിനായി ദാനം ചെയ്തിട്ടും അവസാന ലാപ്പിൽ വീണുപോകുന്ന മെസി ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയുമായി...! 
 
2021 കോപ്പയിലാണ് ആ റിഡംപ്ഷൻ സ്റ്റോറി ആരംഭിക്കുന്നത്. ചിരവൈരികളായ ബ്രസീലിനെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടനേട്ടം. യൂറോപ്യൻ ശക്തികളില്ലാത്ത കോപ്പയ്ക്ക് നിലവാരം കുറവാണെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഫൈനലിസിമയിൽ ഇറ്റലിയെ തോൽപ്പിച്ച് മറുപടിയെത്തി. ലോകോത്തര കാൽപ്പന്ത് കളിക്കാരനെന്ന് സംശയലേശമില്ലാതെ വാഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോഴും പൂർണതയ്‌ക്കൊരു ലോകകപ്പ് വേണമെന്ന തിട്ടൂരമിട്ടു വിമർശകർ. 2022 ൽ കരുത്തരായ ഫ്രാൻസിനെ ഫൈനലിൽ വീഴ്ത്തി അവർക്കുള്ള മറുപടിയും ലയണൽ മെസി നൽകി. ഒപ്പം ആ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരവുമായി. 
 
2022 ൽ നിന്ന് 2026 ലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സകലതും നേടിയവന്റെ സമ്മർദ്ദമില്ലാത്ത മിന്നലാട്ടം ആരാധകർക്കു വിരുന്നായി. പ്രതാപകാലത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ഫോമിൽ ഇല്ല, പ്രായം 39 ആയി...എന്നിട്ടും എട്ട് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ മെസി ഒന്നാമതുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ലോകകപ്പ് ദൂരത്തിൽ ഫുട്‌ബോൾ ലോകത്തിനു മെസിയോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു. തുടർച്ചയായി തോറ്റു നിന്നവൻ ജയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് അഹങ്കാരവും ഫേവറിസവുമായി. 
 
ഫൈനലുകൾ തോൽക്കുമ്പോൾ നിസഹായനായി തലതാഴ്ത്തി നിന്നിരുന്ന മെസിയിൽ നിന്ന് ഏത് പ്രതിസന്ധിയും ഊർജമാക്കുന്ന മെസിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം മാത്രമാണ് വിരോധികൾക്കുള്ള മറുപടി. സെമി ഫൈനലിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പേപ്പറിലും കളിക്കളത്തിലും അർജന്റീന ദുർബലരാണ്. മെസിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് അർജന്റീനയുടെ മുന്നോട്ടുപോക്ക്. അത് തുടരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മാത്രം ശേഷിപ്പ്. പതിവ് പോലെ വിമർശകരുടെ വായ അടപ്പിക്കുമോ അതോ നിരാശനായി രാജ്യാന്തര കരിയറിനു ഫുൾസ്റ്റോപ്പിടുമോ? എല്ലാ കണ്ണുകളും മെസിയിലേക്ക്...!
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടത്തിലെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

Lionel Messi: മെസി വെറുക്കപ്പെടുമ്പോൾ...!

Lionel Messi: മെസി വെറുക്കപ്പെടുമ്പോൾ...!Lionel Messi: ലോക ഫുട്‌ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചുവരവിന്റെ കഥയാണ് ലയണൽ ആന്ദ്രേസ് മെസി. എല്ലാം പൂർത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞ് സകല അപമാനഭാരവും പേറി തലകുനിച്ചാണ് മെസി ലോക ഫുട്‌ബോളിനോടു വിട പറഞ്ഞത്. തുടർച്ചയായ ഫൈനൽ തോൽവികളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ മെസി 2016 ലാണ് രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം 2026 ലെ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ അതേ മെസി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകളുമായി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരിൽ ഒന്നാമൻ.

India vs England, 1st ODI: കോലിയും രോഹിത്തും ഒന്നിച്ചിറങ്ങും; ഇംഗ്ലണ്ടിനോടു പകരംവീട്ടാൻ ഇന്ത്യ

India vs England, 1st ODI: കോലിയും രോഹിത്തും ഒന്നിച്ചിറങ്ങും; ഇംഗ്ലണ്ടിനോടു പകരംവീട്ടാൻ ഇന്ത്യIndia vs England, 1st ODI: ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കു ഇന്നു തുടക്കം. ബിർമിങ്ഹാമിലെ എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം 3.30 നാണ് ഒന്നാം ഏകദിനം ആരംഭിക്കുക. സോണി സ്‌പോർട്‌സ് നെറ്റ് വർക്കിലും ജിയോ ഹോട്ട് സ്റ്റാറിലുമാണ് മത്സരം തത്സമയ സംപ്രേഷണം.

Spain vs France: അവസാന രണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സ്‌പെയിന് ജയം; ഫ്രാൻസ് പേടിക്കണോ?

Spain vs France: അവസാന രണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സ്‌പെയിന് ജയം; ഫ്രാൻസ് പേടിക്കണോ?Spain vs France: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആദ്യ സെമി ഫൈനലിൽ മുൻ ചാംപ്യൻമാരായ സ്‌പെയിനും ഫ്രാൻസും ഏറ്റുമുട്ടും. ഇന്ത്യൻ സമയം അർധരാത്രി 12.30 നാണ് കിക്കോഫ്.

അർജന്റീനയ്ക്ക് നീലയും വെള്ളയും ഇല്ല; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇറങ്ങുക എവേ ജേഴ്‌സിയിൽ

അർജന്റീനയ്ക്ക് നീലയും വെള്ളയും ഇല്ല; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇറങ്ങുക എവേ ജേഴ്‌സിയിൽഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിന് അർജന്റീന ഇറങ്ങുക എവേ ജേഴ്‌സിയിൽ. നീലയും വെള്ളയും കലർന്ന ഹോം ജേഴ്‌സി ഇത്തവണ അർജന്റീനയ്ക്കില്ല. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ടിന് അവരുടെ വെള്ള ഹോം ജേഴ്‌സി ധരിച്ചിറങ്ങാം.

ഇന്ത്യയെ നാണംകെടുത്തുമോ ഫിഫ?, 2030ലെ ലോകകപ്പിൽ 64 ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആലോചന

ഇന്ത്യയെ നാണംകെടുത്തുമോ ഫിഫ?, 2030ലെ ലോകകപ്പിൽ 64 ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആലോചനഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ടീമുകളുടെ എണ്ണം 32ല്‍ നിന്നും 48ലേക്ക് ഉയര്‍ത്തിയതിന് പിന്നാലെ 2030ലെ ലോകകപ്പില്‍ ഇത് 64 ആക്കി ഉയര്‍ത്തുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്ന സൂചന നല്‍കി ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇന്‍ഫാന്റിനോ. 4