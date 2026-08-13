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  4. After 10 Defeats in 19 Tests & WTC Hopes Fading, Amit Mishra Urges to Give Gautam Gambhir More Time
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (15:47 IST)

എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ ദ്രാവിഡ് ഒന്നരവർഷം എടുത്തില്ലെ, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഗംഭീറിന് സമയം നൽകണമെന്ന് അമിത് മിശ്ര

ഒരു പുതിയ പരിശീലകന്‍ വരുമ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.

Gautam Gambhir
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (14:50 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഹെഡ് കോച്ച് സ്ഥാനത്ത് ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ പ്രകടനം കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഗംഭീറിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ അമിത് മിശ്ര. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലെ സാധ്യതകള്‍ കാര്യമായി മങ്ങിയിട്ടുള്ള നിലയില്‍ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഗംഭീറിന് കോച്ചെന്ന നിലയില്‍ കഴിവ് തെളിയിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം നല്‍കണമെന്നാണ് അമിത് മിശ്ര വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
ഒരു പുതിയ പരിശീലകന്‍ വരുമ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഒരു ടീം സംസ്‌കാരം കെട്ടിപടുക്കാനും കളിക്കാരെ മനസിലാക്കാനുമെല്ലാം സമയമെടുക്കും. രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന് തെലിയിക്കാന്‍ ഒന്നര വര്‍ഷം വേണ്ടിവന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ടീമിന്റെ പ്രകടനങ്ങളില്‍ മാറ്റം വന്നത്. 140 കോടി ജനങ്ങലില്‍ നിന്നാണ് 11 പേരെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ മുഴുവന്‍ കുറ്റവും കോച്ചിനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഇന്ത്യന്‍ ടീം തിരിച്ചടികള്‍ നേരിടുന്നതില്‍ കളിക്കാരുടെ മോശം ഫോമും പരിക്കുകളുമാണ് പ്രധാനപ്രശ്‌നം.
 
ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു രാജ്യത്ത് തോല്‍വികള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ പരിശീലകനെതിരെയുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാല്‍ ഗംഭീറിന് കൂടുതല്‍ സമയം നല്‍കാന്‍ ബിസിസിഐ തയ്യാറാകണം. പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് കോച്ചിന്റെ ജോലി. കളിക്കളത്തില്‍ അത് എക്‌സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കളിക്കാരാനെന്നും അമിത് മിശ്ര പറഞ്ഞു.
 
ഗംഭീര്‍ റെഡ് ബോള്‍ പരിശീലകനായതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കളിച്ച 19 ടെസ്റ്റുകളില്‍ 10 എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. 2024- 25 സീസണില്‍ ബോര്‍ഡര്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ ട്രോഫി ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ വെച്ച് 3-1ന് ഇന്ത്യ കൈവിട്ടിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പര 2-2ന് സമനിലയിലാക്കിയെങ്കിലും ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ 3-0, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ 2-0ത്തിന് പരമ്പരകള്‍ നഷ്ടമാക്കിയിരുന്നു.നിലവില്‍ 48.15 വിജയശതമാനം മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഫൈനലിലെത്താന്‍ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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