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  4. World Cup Winning Captain to Become New CSK Head Coach? R Ashwin Drops Major Hint
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (15:25 IST)

ചെന്നൈ ഫാൻസ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കു, കോച്ചാകുക മാസ്റ്റർ ടാക്റ്റീഷ്യൻ, നിർണായക സൂചന നൽകി ആർ അശ്വിൻ

തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് അശ്വിന്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

Chennai Super Kings
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (14:46 IST)
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ഐപിഎല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിന്റെ ഹെഡ് കോച്ച് സ്ഥാനത്തേക്ക് സര്‍പ്രൈസ് പേരുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്പിന്നറായ ആര്‍ അശ്വിന്‍. നീണ്ടകാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം സ്റ്റീഫന്‍ ഫ്‌ലെമിംഗ് പടികടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പുതിയ പരിശീലകനായി ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടികൊടുത്ത ഓയിന്‍ മോര്‍ഗന്‍ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതായാണ് അശ്വിന്‍ സൂചന നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് അശ്വിന്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
 
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലോ ഫ്രാഞ്ചൈസി ലീഗുകളിലോ കോച്ചായ പ്രവര്‍ത്തിച്ച പരിചയം മോര്‍ഗന് ഇല്ലെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലും ഐപിഎല്ലില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിലും നായകനെന്ന നിലയില്‍ മികച്ച റെക്കോര്‍ഡാണ് മോര്‍ഗാനുള്ളത്. മോര്‍ഗന് പുറമെ ബ്രണ്ടന്‍ മക്കല്ലത്തിന്റെ പേരും ചര്‍ച്ചയിലുണ്ടെങ്കിലും മക്കല്ലത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുമായി ഇപ്പോഴും കരാറുള്ള കാര്യവും അശ്വിന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം ലേലത്തിന് ഇനി അധികസമയമില്ലാത്തതിനാല്‍ ധോനി ചെന്നൈ ടീമിനെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്നും അശ്വിന്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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