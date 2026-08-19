കുറ്റം പറയുന്നവർക്ക് എന്തറിയാം, ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ മറികടന്ന് റിഷഭ് പന്ത്, ഇന്ത്യയ്ക്കായി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരം
ഗാലെ ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടിന്നിങ്ങ്സിലും ശുഭ്മാന് ഗില് നിറം മങ്ങിയിരുന്നു. 16, 8 എന്നിങ്ങനെയാണ് 2 ഇന്നിങ്ങ്സുകളിലെ ഗില്ലിന്റെ സ്കോറുകള്.
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് നേടുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഒന്നാമതെത്തി റിഷഭ് പന്ത്. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ഗലെ ടെസ്റ്റില് രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് 69 പന്തില് 66 റണ്സ് നേടിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യന് നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില്ലിനെ പന്ത് മറികടന്നത്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കളിച്ച 41 മത്സരങ്ങളിലെ 73 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 2885 റണ്സാണ് റിഷഭ് പന്തിന്റെ പേരിലുള്ളത്.
ഗാലെ ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടിന്നിങ്ങ്സിലും ശുഭ്മാന് ഗില് നിറം മങ്ങിയിരുന്നു. 16, 8 എന്നിങ്ങനെയാണ് 2 ഇന്നിങ്ങ്സുകളിലെ ഗില്ലിന്റെ സ്കോറുകള്. 41 ടെസ്റ്റുകളില് നിന്ന് 2867 റണ്സാണ് ഗില്ലിന്റെ പേരിലുള്ളത്. ലോകടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും റണ്സ് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് രോഹിത് ശര്മ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ,വിരാട് കോലി എന്നിവരാണ് ഗില്ലിന് പിന്നിലുള്ളത്. അതേസമയം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സെന്ന നേട്ടം ഇംഗ്ലണ്ട് നായകനായ ജോ റൂട്ടിന്റെ പേരിലാണ്. 77 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 6651 റണ്സാണ് റൂട്ടിന്റെ പേരിലുള്ളത്. 4679 റണ്സുമായി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണ് റൂട്ടിന് പിന്നിലുള്ളത്.