  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. കായിക വാര്‍ത്ത
  4. BWF World Championships 2026: Treesa Jolly-Gayatri Gopichand Enter Pre-Quarterfinals; Lakshya Sen Advances to Second Round
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (12:24 IST)

ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ട്രീസ - ഗായത്രി സഖ്യം പ്രീക്വാർട്ടറിൽ; ലക്ഷ്യ സെൻ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ

ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ലോക ബാഡ്മിന്റണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ (BWF World Badminton Championships 2026) മിന്നും ജയത്തോടെ മുന്നേറി ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍.

BWF World Championships 2026
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (12:19 IST)
google-news
ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ലോക ബാഡ്മിന്റണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ (BWF World Badminton Championships 2026) മിന്നും ജയത്തോടെ മുന്നേറി ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍. വനിതാ ഡബിള്‍സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മലയാളി താരം ട്രീസ ജോളി - ഗായത്രി ഗോപീചന്ദ് സഖ്യം പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍ കടന്നപ്പോള്‍, പുരുഷ സിംഗിള്‍സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയായ ലക്ഷ്യ സെന്‍ രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ പ്രവേശിച്ചു.
 
വനിതാ ഡബിള്‍സ് രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ 16-ാം സീഡുകളായ അമേരിക്കയുടെ ലോറന്‍ ലാം - ആലിസണ്‍ ലീ സഖ്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചാണ് അണ്‍സീഡഡായ ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യം പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. സ്‌കോര്‍:21-15, 21-12. വെറും 38 മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തില്‍ അനായാസമായാണ് ഇന്ത്യന്‍ സഖ്യത്തിന്റെ വിജയം.
 
പുരുഷ സിംഗിള്‍സ് ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ ഓസ്ട്രിയയുടെ കോളിന്‍സ് വാലന്റൈന്‍ ഫിലിമണെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പതിനാലാം സീഡായ ലക്ഷ്യ സെന്‍ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നത്. സ്‌കോര്‍:16-21, 21-8, 21-4. ആദ്യ ഗെയിം കൈവിട്ടതിന് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ലക്ഷ്യ സെന്‍, രണ്ടും മൂന്നും ഗെയിമുകളില്‍ എതിരാളിക്ക് ഒരവസരവും നല്‍കാതെ മത്സരം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
 
വനിതാ സിംഗിള്‍സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ യുവ താരം ഉന്നതി ഹൂഡയും രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ പ്രവേശിച്ചു. കടുത്ത പോരാട്ടം കണ്ട മത്സരത്തില്‍ മ്യാന്മറിന്റെ തെറ്റ് ഹ്താര്‍ തുസാറിനെയാണ് ഉന്നതി ഗൂഡ പരാജയപ്പെടുതിയത്. എന്നാല്‍ വനിതാ ഡബില്‍സില്‍ കവിപ്രിയ ശെല്‍വം- സിമ്രാന്‍ സിംഗി സഖ്യവും മിക്‌സഡ് ഡബിള്‍സില്‍ ആഷിത് സൂര്യ- അമൃത പ്രമുതേഷ് സഖ്യവും റുത്വിക ഗാഡെ- റോഹന്‍ കപൂര്‍ സഖ്യവും ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
അങ്ങനെ പങ്കാളികളുടെ എണ്ണം എട്ടായി?, വീണ്ടും വിവാഹിതനായി ബ്രസീൽ ഇതിഹാസം റോബർട്ടോ കാർലോസ്

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽ

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽഈ സാഹചര്യത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ബൗളിങ് മെച്ചപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്.

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്Bangladesh vs Australia, 1st Test: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ബംഗ്ലാദേശിന് ആധിപത്യം. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആതിഥേയരെ ബംഗ്ലാദേശ് 198 ൽ ഓൾഔട്ട് ആക്കി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യദിനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 96 !

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

സ്പെയിനെയും അർജൻ്റീനയേയും ഞെട്ടിച്ച കബോ വെർദേ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു, വേദിയായി കൊച്ചിയും പരിഗണനയിൽ

സ്പെയിനെയും അർജൻ്റീനയേയും ഞെട്ടിച്ച കബോ വെർദേ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു, വേദിയായി കൊച്ചിയും പരിഗണനയിൽലോകകപ്പില്‍ പുതിയ ടീമായി എത്തി വമ്പന്മാരെ വിറപ്പിച്ച് ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രേമികളുടെ മനം കവര്‍ന്ന കബോ വെര്‍ദെ ഇന്ത്യയില്‍ കളിച്ചേക്കും. ഇന്ത്യയില്‍ സൗഹൃദമത്സരം കളിക്കാനായി ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ കബോ വെര്‍ദെയെ ക്ഷണിച്ചു.

India vs Sri Lanka, 1st Test: ശ്രീലങ്കയെ തീർത്ത് ഇന്ത്യ; ജയം 165 റൺസിന്

India vs Sri Lanka, 1st Test: ശ്രീലങ്കയെ തീർത്ത് ഇന്ത്യ; ജയം 165 റൺസിന്India vs Sri Lanka, 1st Test: ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഗല്ലെ ടെസ്റ്റിൽ ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്ക വീണു. അഞ്ചാം ദിനമായ ഇന്ന് 165 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം. 372 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്കയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് 206 ൽ അവസാനിച്ചു.

ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ട്രീസ - ഗായത്രി സഖ്യം പ്രീക്വാർട്ടറിൽ; ലക്ഷ്യ സെൻ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ

ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ട്രീസ - ഗായത്രി സഖ്യം പ്രീക്വാർട്ടറിൽ; ലക്ഷ്യ സെൻ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽവനിതാ ഡബിള്‍സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മലയാളി താരം ട്രീസ ജോളി - ഗായത്രി ഗോപീചന്ദ് സഖ്യം പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍ കടന്നപ്പോള്‍, പുരുഷ സിംഗിള്‍സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയായ ലക്ഷ്യ സെന്‍ രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ പ്രവേശിച്ചു.

അങ്ങനെ പങ്കാളികളുടെ എണ്ണം എട്ടായി?, വീണ്ടും വിവാഹിതനായി ബ്രസീൽ ഇതിഹാസം റോബർട്ടോ കാർലോസ്

അങ്ങനെ പങ്കാളികളുടെ എണ്ണം എട്ടായി?, വീണ്ടും വിവാഹിതനായി ബ്രസീൽ ഇതിഹാസം റോബർട്ടോ കാർലോസ്സ്പാനിഷ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ബിസിനസുകാരിയും ഫിഫ ലൈസന്‍സുള്ള ഏജന്റുമായ സുഹൈല അല്‍ താഹിരിയാണ് താരത്തിന്റെ വധു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇരുവരുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് വിവാഹവാര്‍ത്ത ചര്‍ച്ചയായത്.

കുറ്റം പറയുന്നവർക്ക് എന്തറിയാം, ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ മറികടന്ന് റിഷഭ് പന്ത്, ഇന്ത്യയ്ക്കായി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരം

കുറ്റം പറയുന്നവർക്ക് എന്തറിയാം, ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ മറികടന്ന് റിഷഭ് പന്ത്, ഇന്ത്യയ്ക്കായി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരംലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്തി റിഷഭ് പന്ത്. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ഗലെ ടെസ്റ്റില്‍ രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 69 പന്തില്‍ 66 റണ്‍സ് നേടിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനെ പന്ത് മറികടന്നത്.