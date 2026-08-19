ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ട്രീസ - ഗായത്രി സഖ്യം പ്രീക്വാർട്ടറിൽ; ലക്ഷ്യ സെൻ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ
ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് (BWF World Badminton Championships 2026) മിന്നും ജയത്തോടെ മുന്നേറി ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്.
ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് (BWF World Badminton Championships 2026) മിന്നും ജയത്തോടെ മുന്നേറി ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്. വനിതാ ഡബിള്സില് ഇന്ത്യയുടെ മലയാളി താരം ട്രീസ ജോളി - ഗായത്രി ഗോപീചന്ദ് സഖ്യം പ്രീക്വാര്ട്ടറില് കടന്നപ്പോള്, പുരുഷ സിംഗിള്സില് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയായ ലക്ഷ്യ സെന് രണ്ടാം റൗണ്ടില് പ്രവേശിച്ചു.
വനിതാ ഡബിള്സ് രണ്ടാം റൗണ്ടില് 16-ാം സീഡുകളായ അമേരിക്കയുടെ ലോറന് ലാം - ആലിസണ് ലീ സഖ്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചാണ് അണ്സീഡഡായ ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യം പ്രീക്വാര്ട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. സ്കോര്:21-15, 21-12. വെറും 38 മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തില് അനായാസമായാണ് ഇന്ത്യന് സഖ്യത്തിന്റെ വിജയം.
HUGE WIN FOR TREESA & GAYATRI— The Khel India (@TheKhelIndia) August 18, 2026
Indian Women’s duo has knocked out Seeded Pair (16th) ???????? in straight sets 21-15, 21-12 from the BWF World Championships
- Reached into the Pre-Quarterfinals
GREAT WIN, LET’S GO!!!! ???????? pic.twitter.com/9q8sKME8F3
പുരുഷ സിംഗിള്സ് ആദ്യ റൗണ്ടില് ഓസ്ട്രിയയുടെ കോളിന്സ് വാലന്റൈന് ഫിലിമണെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പതിനാലാം സീഡായ ലക്ഷ്യ സെന് രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നത്. സ്കോര്:16-21, 21-8, 21-4. ആദ്യ ഗെയിം കൈവിട്ടതിന് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ലക്ഷ്യ സെന്, രണ്ടും മൂന്നും ഗെയിമുകളില് എതിരാളിക്ക് ഒരവസരവും നല്കാതെ മത്സരം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
വനിതാ സിംഗിള്സില് ഇന്ത്യയുടെ യുവ താരം ഉന്നതി ഹൂഡയും രണ്ടാം റൗണ്ടില് പ്രവേശിച്ചു. കടുത്ത പോരാട്ടം കണ്ട മത്സരത്തില് മ്യാന്മറിന്റെ തെറ്റ് ഹ്താര് തുസാറിനെയാണ് ഉന്നതി ഗൂഡ പരാജയപ്പെടുതിയത്. എന്നാല് വനിതാ ഡബില്സില് കവിപ്രിയ ശെല്വം- സിമ്രാന് സിംഗി സഖ്യവും മിക്സഡ് ഡബിള്സില് ആഷിത് സൂര്യ- അമൃത പ്രമുതേഷ് സഖ്യവും റുത്വിക ഗാഡെ- റോഹന് കപൂര് സഖ്യവും ടൂര്ണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി.