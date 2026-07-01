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യൂറോപ്പിലെ ഉഷ്ണതരംഗം അപകടകരമാകുന്നു: ജര്മ്മനിയില് ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകള് ഉരുകുന്നു, ഫ്രാന്സിലും സ്പെയിനിലും റോഡുകള് വിണ്ടുകീറി
യൂറോപ്പ് അതിന്റെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളില് ഒന്നിനെ നേരിടുകയാണ്. നിരവധി രാജ്യങ്ങള് അപകടകരമാംവിധം ഉയര്ന്ന താപനിലയും വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന മരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ജര്മ്മനി, ഫ്രാന്സ് മുതല് ഇറ്റലി, സ്പെയിന് വരെ കടുത്ത ചൂട് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വ്യാപകമായ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. തീവ്രമായ താപനിലയില് റോഡുകള് മൃദുവാകുകയും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള് സമ്മര്ദ്ദത്തിലാകുകയും ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ അപകടങ്ങള് വര്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉഷ്ണതരംഗം രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ ജര്മ്മനിയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തി. താപനില 41°C കടന്നു, ഡ്രൂയിറ്റ്സില് ദേശീയതലത്തില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന താപനില 41.5°C ആയി എന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. സാര്ബ്രൂക്കന് സമീപം രാജ്യത്ത് 41.3°C രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. സ്ഥിതിഗതികള് എത്ര വേഗത്തില് വഷളാകുന്നുവെന്ന് ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ചൂട് കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നത് തുടരാമെന്നും അയല് പ്രദേശങ്ങളില് കൂടുതല് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഫ്രാന്സ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങള് കാരണം കുറഞ്ഞത് 109 പേര് മരിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താപനില ഉയര്ന്ന നിലയില് തുടര്ന്നാല് എണ്ണം ഉയര്ന്നേക്കാമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. ആശുപത്രികളും അടിയന്തര സേവനങ്ങളും നിര്ജ്ജലീകരണം, ക്ഷീണം, ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്നിവയുടെ വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കേസുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളില് വീടിനുള്ളില് തന്നെ തുടരാന് ആളുകളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.