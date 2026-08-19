ടെസ്റ്റിൽ പന്ത് വേറെ ലെവൽ തന്നെ, അതിവേഗത്തിൽ 100 സിക്സറുകൾ, റെക്കോർഡ് നേട്ടം
ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് ഏറ്റവുമധികം സിക്സറുകള് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.
ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിനത്തില് ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന് താരമായ റിഷഭ് പന്ത്. ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് 100 സിക്സറുകള് അതിവേഗത്തില് സ്വന്തമാക്കിയ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് പന്ത് സ്വന്തമാക്കിയത്. ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് ഏറ്റവുമധികം സിക്സറുകള് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.
ബെന് സ്റ്റോക്സ് - 138, ബ്രണ്ടന് മക്കല്ലം - 107, ആദം ഗില്ക്രിസ്റ്റ് - 100 എന്നിവരാണ് പന്തിന് മുന്നിലുള്ള താരങ്ങള്. ഇന്നിങ്ങ്സുകളുടെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് 89 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നാണ് പന്തിന്റെ നേട്ടം. 130 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നാണ് ആദം ഗില്ക്രിസ്റ്റ് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. പന്തുകളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോള് 100 സിക്സറുകളെന്ന നേട്ടത്തിലെത്താന് 4918 പന്തുകളാണ് റിഷഭ് പന്തിന് വേണ്ടിവന്നത്. 6578 പന്തുകളില് നിന്ന് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയ ആദം ഗില്ക്രിസ്റ്റാണ് ലിസ്റ്റില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.