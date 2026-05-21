അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം, ബ്രസീലിയൻ ടീമിൽ സുൽത്താനെത്തി, ലോകകപ്പിൽ കളിക്കും
- നെയ്മർ അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട്, ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിനൊപ്പം അവനും വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം: മെസ്സി
- ട്രംപ് സമ്മതിച്ചു, അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന 2026 ലോകകപ്പിൽ ഇറാൻ കളിക്കും, സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇൻഫാൻ്റിനോ
- സംപ്രേഷണാവകാശം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ല, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഫിഫ ലോകകപ്പ് കാണാനാവില്ലെ?
- ഫ്രാൻസിനെതിരെ ടോസ്റ്റായി, ആഞ്ചലോട്ടിക്ക് കീഴിലും അടി തെറ്റി കാനറികൾ
സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യണമെന്ന ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന് ദൂരദർശൻ, ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യക്കാർ എങ്ങനെ കാണും?
സംപ്രേക്ഷണത്തിന് ഫിഫ ഉയര്ന്ന തുക ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അമേരിക്കയിലെ മത്സരക്രമവും കാരണം പ്രമുഖ ചാനലുകള് പിന്വാങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാനകാരണം.
2026ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള് ഇന്ത്യയില് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. ടൂര്ണമെന്റ് തുടങ്ങാന് ദിവസങ്ങള് മാത്രമെ ബാക്കിയുള്ളുവെങ്കിലും ഇതുവരെയും സംപ്രേക്ഷണാവകാശം ഏറ്റെടുക്കാന് ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം ഏറ്റെടുക്കാന് തങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്ന് പൊതുപ്രക്ഷേപകരായ പ്രസാര് ഭാരതി ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.സംപ്രേക്ഷണത്തിന് ഫിഫ ഉയര്ന്ന തുക ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അമേരിക്കയിലെ മത്സരക്രമവും കാരണം പ്രമുഖ ചാനലുകള് പിന്വാങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാനകാരണം.
ലോകകപ്പിലെ പ്രധാനമത്സരങ്ങള് ദൂരദര്ശനിലൂടെയും ഡിഡി സ്പോര്ട്സിലൂടെയും സൗജന്യമായി കാണിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് പ്രസാര് ഭാരതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. 2026, 2030 ലോകകപ്പുകളുടെ സംപ്രേക്ഷണത്തിനായി ഫിഫ ആദ്യം ഏകദേശം 100 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് 35 മില്യണ് ഡോളറാക്കി കുറച്ചെങ്കിലും ആരും സംപ്രേക്ഷണാവകാശം ഏറ്റെടുക്കാന് തയ്യാറായിട്ടില്ല.
മത്സരങ്ങള് അമേരിക്ക, കാനഡ,മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളില് നടക്കുന്നതിനാല് ഇന്ത്യയില് മത്സരങ്ങള് അര്ധരാത്രിയിലോ അതിരാവിലെയോ ആയിരിക്കും സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുക. വലിയ തുക മുടക്കി അവകാശം വാങ്ങിയാല് ലാഭകരമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക സംപ്രേക്ഷകര്ക്കുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോള് വിപണിയെ പൂര്ണമായും അവഗണിക്കാന് ഫിഫയ്ക്കോ സംപ്രേക്ഷകര്ക്കോ കഴിയില്ല. അതിനാല് തന്നെ ടൂര്ണമെന്റിന് മുന്പ് ഒരു ധാരണയിലെത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നതാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും
Arsenal FC : 22 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്സണല്
Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?
Virat Kohli : വേണ്ടത് 58 റൺസ്, കിംഗ് കോലിയെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്
വൈഭവ് ഭാവി സൂപ്പർതാരം, അഭിഷേകോ ഹെഡോ ക്ലാസനോ ശൈലി മാറ്റില്ല : വ്യക്തമാക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
റിസ്വാൻ പുറത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ ബാബർ അസം തിരിച്ചെത്തി
Sanju Samson: ചെന്നൈ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു? ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആലോചന
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.