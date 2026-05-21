അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- കൊള്ളാമെടാ മക്കളെ, ഈസി ക്യാച്ച് കൈവിട്ട സഹതാരങ്ങൾക്ക് കൈയ്യടിച്ച് ഹാർദ്ദിക്
- ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദ്ദിക് തിരിച്ചെത്തി, മുംബൈ വീണ്ടും തോറ്റു: പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി കൊൽക്കത്ത
- ഹാർദ്ദിക്കിനെ മാറ്റു, അടുത്ത സീസൺ മുതൽ ബുമ്ര നായകനാകട്ടെ, തുറന്നടിച്ച് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ
- Vaibhav Sooryavanshi :തിരക്ക് വേണ്ട, വൈഭവിനെ കൃത്യമായി ഗ്രൂം ചെയ്യും, സീനിയർ ടീമിൽ വിളി വൈകുന്നതിൽ കാരണമുണ്ട്
- Hardik Pandya: 'ഹാർദിക് പോയപ്പോൾ ടീം ജയിക്കുന്നു'; ട്രോളുകളിൽ നിറഞ്ഞ് മുംബൈ നായകൻ
പ്രകടനം മോശം, ഫിറ്റ്നസിലും സംശയം: ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പ്ലാനിൽ നിന്നും രോഹിത് പുറത്തേക്ക്?
ഐപിഎല്ലില് ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്ക് മൂലം രോഹിത് ശര്മയ്ക്ക് പകുതിയിലേറെ മത്സരങ്ങള് നഷ്ടമായ സാഹചര്യത്തില് താരത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടും ചര്ച്ചയാകുന്നു.
ഐപിഎല്ലില് ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്ക് മൂലം രോഹിത് ശര്മയ്ക്ക് പകുതിയിലേറെ മത്സരങ്ങള് നഷ്ടമായ സാഹചര്യത്തില് താരത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടും ചര്ച്ചയാകുന്നു. നേരത്തെ 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലേക്ക് രോഹിത്, കോലി എന്നിവരെ ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിരുന്നെങ്കിലും ശക്തമായ പ്രകടനങ്ങള് നടത്തി ഇരുവരും ഏകദിനത്തിലെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. കോലി നിരന്തരം മികച്ച പ്രകടനങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേശീയ ടീമിലും ഐപിഎല്ലിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളിലായി രോഹിത് നിറം മങ്ങിയിരുന്നു.
നിലവില് അഫ്ഗാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രോഹിത്തിന്റെ പരിക്കില് സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, രോഹിത് ശര്മ എന്നിവരെ ഫിറ്റ്നസ് കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും അഫ്ഗാന് പരമ്പരയില് ഉള്പ്പെടുത്തുക. 2027ലെ ലോകകപ്പില് രോഹിത്തിന് ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് 50 ഓവറുകള് കളിക്കാനാവുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് സെലക്ടര്മാര് പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ കാര്യത്തില് താരത്തിന് 10 ഓവര് പന്തെറിയാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ബിസിസിഐയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.
നിലവില് രോഹിത്തിന് ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷനായി യശ്വസി ജയ്സ്വാളാണ് ടീമിനൊപ്പമുള്ളത്. ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങള് രോഹിത്തിനെ അലട്ടുകയാണെങ്കില് 2027 ലോകകപ്പില് യശ്വസി ജയ്സ്വാളാകും ഗില്ലിനൊപ്പം ഓപ്പണിങ്ങിലെത്തുക. അങ്ങനെയെങ്കില് ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷനായി ഇഷാന് കിഷനും ഓപ്പണിങ്ങിലെത്തും.
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും
Arsenal FC : 22 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്സണല്
Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?
Virat Kohli : വേണ്ടത് 58 റൺസ്, കിംഗ് കോലിയെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്
വൈഭവ് ഭാവി സൂപ്പർതാരം, അഭിഷേകോ ഹെഡോ ക്ലാസനോ ശൈലി മാറ്റില്ല : വ്യക്തമാക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
റിസ്വാൻ പുറത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ ബാബർ അസം തിരിച്ചെത്തി
Sanju Samson: ചെന്നൈ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു? ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആലോചന
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.