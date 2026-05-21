2 ടെസ്റ്റ്, പാകിസ്ഥാനെ തല്ലിയോടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്, പക്ഷേ പണികിട്ടിയത് ഇന്ത്യയ്ക്ക്, ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നാണംകെട്ടത് പാകിസ്ഥാനാണെങ്കിലും പണി വാങ്ങിയത് ഇന്ത്യയാണ്.
പാകിസ്ഥാനെതിരെ നടന്ന 2 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ 2 മത്സരങ്ങളും ബംഗ്ലാദേശ് വിജയിച്ചതോടെ പണികിട്ടിയത് ഇന്ത്യയ്ക്ക്. ബംഗ്ലാദേശില് നടക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില് 78 റണ്സിന്റെ വിജയമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നേടിയത്. വിജയത്തോടെ ബംഗ്ലാദേശ് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് പോയന്റ് പട്ടികയില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചപ്പോള് ഇന്ത്യ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിലും വിജയം നേടിയ ബംഗ്ലാദേശ്, തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് പാകിസ്താനെതിരെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില് സമ്പൂര്ണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നാല് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 58.33 ശതമാനം പോയിന്റ് ശതമാനമാണ് ബംഗ്ലാദേശിനുള്ളത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 48.15 പോയന്റ് ശതമാനമാണുള്ളത്. അതേസമയം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 87.50 പോയിന്റ് ശതമാനമാണുള്ളത്.
സില്ഹറ്റ് ടെസ്റ്റില് 437 റണ്സിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന പാകിസ്താന് 358 റണ്സില് ഓള്ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് റിസ്വാന് 94 റണ്സുമായി പൊരുതിയെങ്കിലും ബംഗ്ലാദേശ് സ്പിന്നര് തൈജുല് ഇസ്ലാമിന്റെ ആറു വിക്കറ്റ് നേട്ടം മത്സരത്തിന്റെ ഗതി നിര്ണയിച്ചു. ലിറ്റണ് ദാസ്, മുഷ്ഫിഖുര് റഹീം എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറികളും ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വിജയത്തില് നിര്ണായകമായി.
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നാണംകെട്ടത് പാകിസ്ഥാനാണെങ്കിലും പണി വാങ്ങിയത് ഇന്ത്യയാണ്. നിലവില് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് സൈക്കിളിലെ 9 ടെസ്റ്റുകള് ഇന്ത്യ കളിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതില് 4 വിജയവും 4 തോല്വിയും ഒരു സമനിലയുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില് വിജയിച്ച ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ഫൈനലിലെത്തുക എന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നില് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അതേസമയം തോല്വിയോടെ പാകിസ്ഥാന്റെ പോയിന്റ് ശതമാനം 8.33 ലേക്ക് വീണു. നിലവില് പട്ടികയില് എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് പാകിസ്ഥാന്. 4.17 പോയന്റ് ശതമാനമുള്ള വെസ്റ്റിന്ഡീസാണ് പട്ടികയിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാര്.
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.