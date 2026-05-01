ട്രംപ് സമ്മതിച്ചു, അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന 2026 ലോകകപ്പിൽ ഇറാൻ കളിക്കും, സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇൻഫാൻ്റിനോ

അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്ക്ക് വിരാമമിട്ട് 2026ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പില് ഇറാന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് അനുമതി നല്കി. ഇറാന് തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങള് അമേരിക്കന് മണ്ണില് തന്നെ കളിക്കുമെന്ന് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇന്ഫാന്റിനോ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
ജിയാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. അവര് കളിക്കട്ടെ, ജിയാനി എന്റെ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹവുമായി ഞാന് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ട്രംപ്
വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. യുഎസ് മണ്ണില് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങള്ക്ക് പകരം മറ്റ് വേദികള് വേണമെന്ന് ഇറാന് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് ഫിഫയുടെ നിലപാടിനോട് ട്രംപ് യോജിച്ചതോടെ ഈ തര്ക്കങ്ങള്ക്ക് പരിസമാപ്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കളിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഇറാന്റെ തീരുമാനമാണ്.
രാഷ്ട്രീയഭിന്നതകളുണ്ടെങ്കിലും ഫുട്ബോള് ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് ജിയാനി ഇന്ഫാന്റിനോയ്ക്കുള്ളത്.
ഫിഫ കോണ്ഗ്രസില് സംസാരിക്കവെ ഇന്ഫാന്റിനോ ഇറാന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു.