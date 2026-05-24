  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Fifa Worldcup 2026 India Broadcast rights Jio Hotstar- Zee
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 24 May 2026 (11:36 IST)

ലോകകപ്പ് കാണാൻ ഒടുവിൽ വഴിയൊരുങ്ങുന്നു!, സീയുമായി ഫിഫ അന്തിമ കരാറിലെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ലോകകപ്പിന്റെ കിക്കോഫിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ പുറത്തുവരുന്ന ഈ വാര്‍ത്ത ഇന്ത്യന്‍ കായിക ആരാധകര്‍ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നല്‍കുന്നത്.

Fifa Worldcup, BroadCast, Indian Timing, Doordarshan
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sun, 24 May 2026 (11:36 IST) Updated: Sun, 24 May 2026 (11:38 IST)
google-news
ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകരെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് സംപ്രേഷണ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒടുവില്‍ പരിഹാരമാകുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം  സ്വന്തമാക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര മാധ്യമ ഭീമന്മാരായ 'ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറും' 'സീ നെറ്റ്വര്‍ക്കും'  സംയുക്തമായി കരാറിലേക്ക് അടുക്കുന്നതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോകകപ്പിന്റെ കിക്കോഫിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ പുറത്തുവരുന്ന ഈ വാര്‍ത്ത ഇന്ത്യന്‍ കായിക ആരാധകര്‍ക്ക് വലിയ  ആശ്വാസമാണ് നല്‍കുന്നത്.
 
ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വന്‍ വിപണിയില്‍ നിന്നും വലിയ തുക കൊയ്യാമെന്ന ഫിഫയുടെ കടുംപിടുത്തമാണ് തുടക്കത്തില്‍ സംപ്രേഷണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയത്. 100 മില്യണ്‍ ഡോളറിലധികമാണ് ഫിഫ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2026,2030 ലോകകപ്പുകളുടെ സംപ്രേക്ഷണവകാശമായിരുന്നു ഫിഫ ഓഫര്‍ ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ പുലര്‍ച്ചെ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാല്‍ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റര്‍മാരൊന്നും തന്നെ രംഗത്ത് വന്നില്ല. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഫിഫ തുക 35 മില്യണ്‍ ഡോളറായി കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
 
റിലയന്‍സ്-ഡിസ്‌നി ലയനത്തിലൂടെ രൂപംകൊണ്ട ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറും സീ ഗ്രൂപ്പും കൈകോര്‍ക്കുന്നതോടെ ഫിഫ മുന്നോട്ടുവെച്ച പുതുക്കിയ തുകയുടെ ബാധ്യത ഇരു കമ്പനികളും പങ്കിട്ടെടുക്കും. ഡിജിറ്റല്‍, സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങള്‍ സംയുക്തമായി സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇവരുടെ നീക്കം.കരാര്‍ ഔദ്യോഗികമാകുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ കായികപ്രേമികള്‍ക്ക് ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ (മൊബൈലിലും വെബ്സൈറ്റിലും) ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ തത്സമയം ഡിജിറ്റലായി ആസ്വദിക്കാന്‍ സാധിക്കും. സീ നെറ്റ്വര്‍ക്കിന്റെ മുന്‍നിര സ്‌പോര്‍ട്‌സ്/വിനോദ ചാനലുകളിലൂടെ മത്സരങ്ങള്‍ ടെലിവിഷന്‍ സ്‌ക്രീനുകളില്‍ തത്സമയമെത്തും.
 
അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യന്‍ സമയം പുലര്‍ച്ചെയും അര്‍ദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷവുമാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രൈം ടൈമില്‍ അല്ലാത്തതിനാല്‍ പരസ്യവരുമാനം കുറയുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ ആദ്യം ലേലത്തില്‍ നിന്ന് മാറിനിന്നത്. എന്നാല്‍, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്‌ബോള്‍ വിപണിയായ ഇന്ത്യയെ പൂര്‍ണ്ണമായി കൈവിടാന്‍ ഫിഫയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അവസാന നിമിഷം കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് കരാര്‍ ഉറപ്പിക്കാന്‍ ഫിഫയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

Arsenal FC : 22 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്‌സണല്‍

Arsenal FC : 22 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്‌സണല്‍കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിക്കാന്‍ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന മത്സരത്തില്‍ 1-1നാണ് സിറ്റി സമനില വഴങ്ങിയത്.

Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?

Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ സെലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചതായി ഇന്ത്യ ടുഡെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

Jitesh Sharma : എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ബോധവുമില്ല, വീണ്ടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രകടനവുമായി ജിതേഷ് ശർമ്മ, ആർസിബി കുരുക്കിൽ

Jitesh Sharma : എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ബോധവുമില്ല, വീണ്ടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രകടനവുമായി ജിതേഷ് ശർമ്മ, ആർസിബി കുരുക്കിൽഒരു ഫിനിഷര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അനാവശ്യമായ ധൃതി കാണിച്ചത് ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.

വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനായി ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക്; ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന് കീഴിൽ കിരീടം നേടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്ത്യ

വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനായി ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക്; ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന് കീഴിൽ കിരീടം നേടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്ത്യഐസിസി വുമണ്‍സ് ടി20 ലോകകപ്പിനായി ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ കിര്‍ക്കറ്റ് ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ലോകകപ്പിനായി ഒരുങ്ങുന്നത്.മുംബൈയില്‍ നിന്ന് യാത്രതിരിച്ച ടീമിന് ആവേശകരമായ യാത്രയയപ്പാണ് ആരാധകര്‍ നല്‍കിയത്.

ഗംഭീറിന്റെ പിന്തുണ നിർണായകം; സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ടി20 നായകസ്ഥാനം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ

ഗംഭീറിന്റെ പിന്തുണ നിർണായകം; സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ടി20 നായകസ്ഥാനം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽടി20 ലോകകപ്പ് നേടിതന്ന നായകനാണെങ്കിലും ബാറ്ററെന്ന നിലയില്‍ സൂര്യയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമോ എന്ന നിലയില്‍ സെലക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് സംശയമുണ്ട്.

ലോകകപ്പ് കാണാൻ ഒടുവിൽ വഴിയൊരുങ്ങുന്നു!, സീയുമായി ഫിഫ അന്തിമ കരാറിലെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ലോകകപ്പ് കാണാൻ ഒടുവിൽ വഴിയൊരുങ്ങുന്നു!, സീയുമായി ഫിഫ അന്തിമ കരാറിലെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾഇന്ത്യയില്‍ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം സ്വന്തമാക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര മാധ്യമ ഭീമന്മാരായ 'ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറും' 'സീ നെറ്റ്വര്‍ക്കും' സംയുക്തമായി കരാറിലേക്ക് അടുക്കുന്നതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

IPL 2026: രാജസ്ഥാനോ പഞ്ചാബോ? അതോ അത്ഭുതമാകുമോ കൊൽക്കത്ത?

IPL 2026: രാജസ്ഥാനോ പഞ്ചാബോ? അതോ അത്ഭുതമാകുമോ കൊൽക്കത്ത?IPL 2026: ഐപിഎലിൽ പ്ലേ ഓഫിൽ എത്തുന്ന നാലാമത്തെ ടീമിനെ ഇന്നറിയാം. ഉച്ചയ്ക്കു 3.30 നു മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് - രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മത്സരം നിർണായകമാകും.

ജയിച്ചല്ലെ പറ്റു, സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങി സർപഞ്ച്, ലഖ്നൗവിനെ തകർത്ത് പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തി പഞ്ചാബ്

ജയിച്ചല്ലെ പറ്റു, സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങി സർപഞ്ച്, ലഖ്നൗവിനെ തകർത്ത് പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തി പഞ്ചാബ്ഐപിഎല്ലില്‍ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്‍സിനെ 7 വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്ത് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ നിലനിര്‍ത്തി പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ്. 51 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 101 റണ്‍സുമായി തിളങ്ങിയ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് പഞ്ചാബിനെ വിജയത്തിലേക്കെത്തിച്ചത്.