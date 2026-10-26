ഇരട്ട സെഞ്ചുറിക്ക് ഒരു റൺസ് അകലെ വീണ് പടിക്കൽ; ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 176
Devdutt Padikkal
ന്യൂസിലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായ അനൗദ്യോഗിക ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 177 ആയി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ എ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 281 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
സ്കോർ കാർഡ്
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവന്ന ഇന്ത്യ എ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 113 റൺസിന് ഓൾഔട്ട് ആയി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 317 റൺസ് നേടി. 204 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡാണ് ആതിഥേയർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതോടെ ഇന്നിങ്സ് തോൽവി ഒഴിവായി. Also Read: വരുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റ്, ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനം; കേരളത്തിൽ നാലിടത്ത് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ
പടിക്കലിന് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നഷ്ടം !
ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ ഇന്ത്യക്കായി 248 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 24 ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 199 റൺസ് നേടി. ഇരട്ട സെഞ്ചുറിക്ക് ഒരു റൺസ് അകലെ സാക് ഗിബ്സൺ പടിക്കലിനെ പുറത്താക്കി. സായ് സുദർശൻ 184 പന്തിൽ 91 റൺസ് നേടി. യാഷ് റാത്തോഡ് 72 പന്തിൽ 66 റൺസെടുത്തു.