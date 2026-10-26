വൈഭവ് സൂര്യവൻശി പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തുടരും; ഇഷാന് മൂന്നാം ടി20 യിലും വിശ്രമം
Ishan Kishan
പരുക്കിനെ തുടർന്ന് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 മത്സരം നഷ്ടമായ ഇഷാൻ കിഷൻ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും കളിക്കില്ല. തുടയിലാണ് താരത്തിനു പരുക്കേറ്റത്. ഒരു കളിയിൽ കൂടി വിശ്രമം വേണ്ടിവരുമെന്ന് ടീം വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഇഷാന് പരുക്കേറ്റത്. മുഴുവൻ സമയം കളിക്കാൻ പാകത്തിനു പൂർണ മുക്തിയിലേക്ക് താരം എത്തിയിട്ടില്ല. ഫിറ്റ്നെസ് വീണ്ടെടുക്കാത്തതിനാൽ രണ്ടാം ടി20 മത്സരവും ഇഷാന് നഷ്ടമായിരുന്നു.
പരുക്ക് ഭേദമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നാം ടി20 കളിക്കാൻ ഇഷാന് സാധിക്കില്ലെന്നും അൽപ്പം കൂടി വിശ്രമം വേണമെന്നും ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു.
രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇഷാന് പകരക്കാരനായി വൺഡൗൺ ഇറങ്ങിയ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശി മൂന്നാം മത്സരത്തിലും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തുടരും. രണ്ടാം മത്സരത്തിലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനെ ഇന്ത്യ നിലനിർത്താനാണ് സാധ്യത. Also Read: ബാർസക്ക് എംബാപ്പെ സ്ട്രോക്ക്; റയലിന്റെ ജയം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക്