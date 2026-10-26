തോറ്റെന്ന് കരുതിയിടത്ത് നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്, ഡിആർഎസിൽ ട്വിസ്റ്റ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നാടകീയ ജയം
ത്രിരാഷ്ട്ര ഏകദിന പരമ്പരയില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആവേശപോരാട്ടത്തില് പാകിസ്ഥാന് നാടകീയമായ വിജയം.
ത്രിരാഷ്ട്ര ഏകദിന പരമ്പരയില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആവേശപോരാട്ടത്തില് പാകിസ്ഥാന് നാടകീയമായ വിജയം. ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന മത്സരത്തില് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയര്ത്തിയ 242 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന പാകിസ്ഥാന് ഒരു ഘട്ടത്തില് 154 റണ്സിന് 9 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലേക്ക് തകര്ന്ന ശേഷമാണ് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. എട്ടാമനായി ക്രീസിലെത്തി അപരാജിത സെഞ്ചുറിയുമായി (113*) തിളങ്ങിയ ഷദാബ് ഖാന്റെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാന് വിജയിച്ചത്. ഹാരിസ് റൗഫിനൊപ്പം അവസാന വിക്കറ്റില് 80 പന്തില് 89 റണ്സ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്താണ് ഷദാബ് പാകിസ്ഥാനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് 52 റണ്സിന് 4 വിക്കറ്റെന്ന നിലയില് തകര്ന്നെങ്കിലും 111 പന്തില് 105 റണ്സുമായി തിളങ്ങിയ ഓപ്പണര് ബെന് ഡെക്കറ്റിന്റെ മികവിലാണ് പൊരുതാവുന്ന സ്കോറിലെത്തിയത്. ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയില് 42 റണ്സുമായി സാം കറനും 36 റണ്സുമായി ഗസ് അറ്റ്കിന്സണും മാത്രമാണ് ഡെക്കറ്റിന് പിന്തുണ നല്കിയത്.
A victory to remember always. #PAKvENG #ShadabKhan https://t.co/N14vrJ2buB— Syed Sohaib Shah (@SohaiibShah) October 25, 2026
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് തുടക്കത്തില് തന്നെ ഓപ്പണര്മാരായ ഫഖര് സമന്, സൈം അയൂബ്, ബാബര് അസം എന്നിവരെ നഷ്ടമായി. 32 റണ്സുമാായി സാദ് ബിയാഗും 26 റണ്സുമായി സല്മാന് അലി ആഘയും പൊരുതാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പാകിസ്ഥാന് 154 റണ്സിന് 9 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലേക്ക് തകരുകയായിരുന്നു. അവസാന വിക്കറ്റില് ഷദാബ് ഖാനും ഹാരിസ് റൗഫും ചേര്ന്നുള്ള 89 റണ്സ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് പാകിസ്ഥാനെ വിജയത്തിലെതിച്ചത്.
ഷദാബ് ഖാന് 97 റണ്സില് നില്ക്കെ ഗസ് ആറ്റ്കിന്സണ് എറിഞ്ഞ തകര്പ്പന് യോര്ക്കറില് ഓണ് ഫീല്ഡ് അമ്പയര് ഷദാബിനെ എല്ബിഡബ്ല്യു വിളിച്ച് ഔട്ടാക്കിയതോടെ തോല്വി സമ്മതിച്ച് കളിക്കാര് പരസ്പരം കൈകൊടുക്കാന് ഒരുങ്ങുകയും ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങള് ഡഗൗട്ടില് നിന്ന് വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാന് വിജയിക്കാന് 35 പന്തില് 21 റണ്സായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. അവസാന നിമിഷം ഷദാബ് റിവ്യൂ നല്കുകയായിരുന്നു. ഡിആര്എസില് ഷദാബിന്റെ ബാറ്റില് പന്ത് തട്ടിയിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ അമ്പയര് തീരുമാനം തിരുത്തി.
A Controversial DRS Decision Even Shadab Khan himself seemed unsure whether he edged the ball or not. What do you guys think? OUT or NOT OUT? Share your opinion, but please don't hate anyone! #PAKvsENG https://t.co/5CLypS9Dfo— manzur shaban (@Manzurshaban123) October 25, 2026
ജീവന് തിരിച്ചുകിട്ടിയ ഷദാബ് ഖാന് ആറ്റ്കിന്സണെതിരെ 2 ഫോറും സിക്സറും പറത്തിയാണ് ആഘോഷിച്ചത്. ഒടുവില് ഹാരിസ് റൗഫാണ് ബൗണ്ടറിയിലൂടെ പാകിസ്ഥാന് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ചത്.ALSO READ: വൈഭവ് സൂര്യവൻശി പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തുടരും; ഇഷാന് മൂന്നാം ടി20 യിലും വിശ്രമം