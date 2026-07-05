  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Why england players have been allowed to take viagra before mexico match
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 5 July 2026 (17:16 IST)

England vs Mexico : എസ്റ്റാഡിയോ അസറ്റെക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വിയർക്കും, താരങ്ങൾക്ക് വയാഗ്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഫിഫ

റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ല്‍ ഡി.ആര്‍ കോംഗോയെ 2-1 ന് കഷ്ടിച്ച് മറികടന്നാണ് തോമസ് ടുഹലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തിയത്.

England vs Mexico,Estadio Azteca, Fifa worldcup, FIFA,WADA
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (17:16 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (15:37 IST)
google-news
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ മെക്‌സിക്കോയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്  ഉത്തേജന മരുന്നായ 'വയാഗ്ര' ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അനുമതി നല്‍കി ഫിഫ. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 2,240 മീറ്റര്‍ (7,350 അടി) ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെക്‌സിക്കോ സിറ്റിയിലെ വിഖ്യാതമായ 'എസ്റ്റാഡിയോ അസറ്റെക്ക'സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും മെക്‌സികോയും തമ്മിലുള്ള ഹൈ വോള്‍ട്ടേജ് പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങള്‍ക്ക് സമുദ്രനിരപ്പില്‍ ഇത്രയും ഉയരത്തില്‍ കളിച്ച ശീലമില്ലാത്തതിനാല്‍ തന്നെ കളിക്കാര്‍ക്ക് ശ്വാസതടസ്സവും തലക്കറക്കവുമെല്ലാം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്. കൂടാതെ താരങ്ങളുടെ റിക്കവറിയേയും ഇത് ബാധിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരങ്ങള്‍ക്ക് വയാഗ്ര ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അനുമതി ഫിഫ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
 
വയാഗ്രയിലെ പ്രധാന ഘടകമായ സില്‍ഡെനാഫില്‍ ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വഴി വഴി കുറഞ്ഞ ഓക്‌സിജന്‍ മാത്രമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലും ശരീരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ പമ്പ് ചെയ്യാനും രക്തയോട്ടം സുഗമമാക്കാനും സാധിക്കും. കളിക്കാരുടെ സ്റ്റാമിന നിലനിര്‍ത്താനും കടുത്ത ക്ഷീണം ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇതാണ് പ്രത്യേകമായ അനുമതി ഫിഫ നല്‍കാനുള്ള കാരണം.ALSO READ: Brazil vs Norway: നോർവേയുടെ 'ഉയരത്തിൽ' ബ്രസീൽ വീഴുമോ? ജീവൻമരണ പോരാട്ടം

  വാതക വികാസത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും വയാഗ്ര ലോക വിരുദ്ധ ഉത്തേജക ഏജന്‍സിയുടെ (WADA) നിരോധിത മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഇത് കായികതാരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക അത്ഭുത പ്രകടനങ്ങളൊന്നും നല്‍കില്ലെങ്കിലും, ഓക്‌സിജന്‍ കുറഞ്ഞ ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ ഇത് നിയമപരമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മുന്‍പ് അര്‍ജന്റീനന്‍ ക്ലബുകളും സമാനമായ രീതിയില്‍ ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ല്‍ ഡി.ആര്‍ കോംഗോയെ 2-1 ന് കഷ്ടിച്ച് മറികടന്നാണ് തോമസ് ടുഹലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തിയത്. മെക്‌സിക്കോയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ കടുത്ത അന്തരീക്ഷത്തെയും അവരുടെ മികച്ച ഫോമിനെയും മറികടക്കാന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പടയ്ക്ക് വലിയ പ്രയത്‌നം തന്നെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ മെക്‌സിക്കോയ്ക്കുള്ള മൃഗീയമായ ആനുകൂല്യം തടയാന്‍ ഫിഫയുടെ അനുമതി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സഹായിക്കും.ALSO READ: റൊണാൾഡോ ഈഗോ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, പോർച്ചുഗലിന് അയാൾക്കൊപ്പം കപ്പടിക്കാനാവില്ല, വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

Brazil vs Norway : ബ്രസീൽ ഹാളണ്ടിനെ പേടിക്കാനോ?, ചിരിച്ചുതള്ളി കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി

Brazil vs Norway : ബ്രസീൽ ഹാളണ്ടിനെ പേടിക്കാനോ?, ചിരിച്ചുതള്ളി കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിനോര്‍വെയുമായുള്ള പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോരാട്ടത്തിന് ബ്രസീല്‍ ഇന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍ നോര്‍വീജിയന്‍ സൂപ്പര്‍ താരം എര്‍ലിങ് ഹാളണ്ടിനെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കി ബ്രസീലിയന്‍ പരിശീലകന്‍ കാര്‍ലോ ആഞ്ചലോട്ടി.

ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒകെ പക്ഷേ.., നായകനായി മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ശ്രേയസിന് തോൽവി, ഇതിങ്ങനെ തുടരാനാകില്ല..

ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒകെ പക്ഷേ.., നായകനായി മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ശ്രേയസിന് തോൽവി, ഇതിങ്ങനെ തുടരാനാകില്ല..2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ആദ്യമായി മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയത് പുതിയ നായകന്റെ കീഴിലാണ്. ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അയര്‍ലന്‍ഡ് എന്ന ദുര്‍ബലരായ എതിരാളികള്‍ക്കെതിരെയായിരുന്നു ആദ്യ ടി20 പരമ്പര. ഐപിഎല്ലില്‍ നായകനായി മികവ് തെളിയിച്ച ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് ടീം നായകനായത്.

അറിയുമോ? ബ്രസീൽ ഇതുവരെ നോർവേയെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല !

അറിയുമോ? ബ്രസീൽ ഇതുവരെ നോർവേയെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല !ബ്രസീൽ - നോർവേ മത്സരത്തിനായി ഫുട്‌ബോൾ പ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ബ്രസീൽ ആരാധകരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രം രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ ഉണ്ട്. നോർവേയെ ഇതുവരെ ബ്രസീലിനു തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല !

England vs Mexico : എസ്റ്റാഡിയോ അസറ്റെക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വിയർക്കും, താരങ്ങൾക്ക് വയാഗ്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഫിഫ

England vs Mexico : എസ്റ്റാഡിയോ അസറ്റെക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വിയർക്കും, താരങ്ങൾക്ക് വയാഗ്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഫിഫസമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 2,240 മീറ്റര്‍ (7,350 അടി) ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെക്‌സിക്കോ സിറ്റിയിലെ വിഖ്യാതമായ 'എസ്റ്റാഡിയോ അസറ്റെക്ക'സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും മെക്‌സികോയും തമ്മിലുള്ള ഹൈ വോള്‍ട്ടേജ് പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങള്‍ക്ക് സമുദ്രനിരപ്പില്‍ ഇത്രയും ഉയരത്തില്‍ കളിച്ച ശീലമില്ലാത്തതിനാല്‍ തന്നെ കളിക്കാര്‍ക്ക് ശ്വാസതടസ്സവും തലക്കറക്കവുമെല്ലാം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്.

റൊണാൾഡോ ഈഗോ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, പോർച്ചുഗലിന് അയാൾക്കൊപ്പം കപ്പടിക്കാനാവില്ല, വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്

റൊണാൾഡോ ഈഗോ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, പോർച്ചുഗലിന് അയാൾക്കൊപ്പം കപ്പടിക്കാനാവില്ല, വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും പോര്‍ച്ചുഗലിനെയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാല്‍ഡോയെയും വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ സ്വീഡിഷ് താരമായ സ്ലാട്ടന്‍ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ 2 ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്താണ് ബ്രസീല്‍ ലോകകപ്പിന്റെ അവസാന പതിനാറില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്.