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England vs Mexico : എസ്റ്റാഡിയോ അസറ്റെക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വിയർക്കും, താരങ്ങൾക്ക് വയാഗ്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഫിഫ
റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ല് ഡി.ആര് കോംഗോയെ 2-1 ന് കഷ്ടിച്ച് മറികടന്നാണ് തോമസ് ടുഹലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീക്വാര്ട്ടറിലെത്തിയത്.
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാര്ട്ടര് പോരാട്ടത്തില് മെക്സിക്കോയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന് ഉത്തേജന മരുന്നായ 'വയാഗ്ര' ഉപയോഗിക്കാന് പ്രത്യേക അനുമതി നല്കി ഫിഫ. സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്നും ഏകദേശം 2,240 മീറ്റര് (7,350 അടി) ഉയരത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ വിഖ്യാതമായ 'എസ്റ്റാഡിയോ അസറ്റെക്ക'സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും മെക്സികോയും തമ്മിലുള്ള ഹൈ വോള്ട്ടേജ് പ്രീ ക്വാര്ട്ടര് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങള്ക്ക് സമുദ്രനിരപ്പില് ഇത്രയും ഉയരത്തില് കളിച്ച ശീലമില്ലാത്തതിനാല് തന്നെ കളിക്കാര്ക്ക് ശ്വാസതടസ്സവും തലക്കറക്കവുമെല്ലാം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയേറെയാണ്. കൂടാതെ താരങ്ങളുടെ റിക്കവറിയേയും ഇത് ബാധിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരങ്ങള്ക്ക് വയാഗ്ര ഉപയോഗിക്കാന് പ്രത്യേക അനുമതി ഫിഫ നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
വയാഗ്രയിലെ പ്രധാന ഘടകമായ സില്ഡെനാഫില് ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കാന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വഴി വഴി കുറഞ്ഞ ഓക്സിജന് മാത്രമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലും ശരീരത്തില് കൂടുതല് ഓക്സിജന് പമ്പ് ചെയ്യാനും രക്തയോട്ടം സുഗമമാക്കാനും സാധിക്കും. കളിക്കാരുടെ സ്റ്റാമിന നിലനിര്ത്താനും കടുത്ത ക്ഷീണം ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇതാണ് പ്രത്യേകമായ അനുമതി ഫിഫ നല്കാനുള്ള കാരണം.ALSO READ: Brazil vs Norway: നോർവേയുടെ 'ഉയരത്തിൽ' ബ്രസീൽ വീഴുമോ? ജീവൻമരണ പോരാട്ടം
വാതക വികാസത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും വയാഗ്ര ലോക വിരുദ്ധ ഉത്തേജക ഏജന്സിയുടെ (WADA) നിരോധിത മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടില്ല. സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തില് ഇത് കായികതാരങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക അത്ഭുത പ്രകടനങ്ങളൊന്നും നല്കില്ലെങ്കിലും, ഓക്സിജന് കുറഞ്ഞ ഉയര്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് കളിക്കുമ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കുറയ്ക്കാന് ഇത് നിയമപരമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മുന്പ് അര്ജന്റീനന് ക്ലബുകളും സമാനമായ രീതിയില് ഉയര്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങള്ക്കായി ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ല് ഡി.ആര് കോംഗോയെ 2-1 ന് കഷ്ടിച്ച് മറികടന്നാണ് തോമസ് ടുഹലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീക്വാര്ട്ടറിലെത്തിയത്. മെക്സിക്കോയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ കടുത്ത അന്തരീക്ഷത്തെയും അവരുടെ മികച്ച ഫോമിനെയും മറികടക്കാന് ഇംഗ്ലീഷ് പടയ്ക്ക് വലിയ പ്രയത്നം തന്നെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഹോം ഗ്രൗണ്ടില് മെക്സിക്കോയ്ക്കുള്ള മൃഗീയമായ ആനുകൂല്യം തടയാന് ഫിഫയുടെ അനുമതി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സഹായിക്കും.ALSO READ: റൊണാൾഡോ ഈഗോ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, പോർച്ചുഗലിന് അയാൾക്കൊപ്പം കപ്പടിക്കാനാവില്ല, വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്
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England vs Mexico : എസ്റ്റാഡിയോ അസറ്റെക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വിയർക്കും, താരങ്ങൾക്ക് വയാഗ്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഫിഫ
സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്നും ഏകദേശം 2,240 മീറ്റര് (7,350 അടി) ഉയരത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ വിഖ്യാതമായ 'എസ്റ്റാഡിയോ അസറ്റെക്ക'സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും മെക്സികോയും തമ്മിലുള്ള ഹൈ വോള്ട്ടേജ് പ്രീ ക്വാര്ട്ടര് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങള്ക്ക് സമുദ്രനിരപ്പില് ഇത്രയും ഉയരത്തില് കളിച്ച ശീലമില്ലാത്തതിനാല് തന്നെ കളിക്കാര്ക്ക് ശ്വാസതടസ്സവും തലക്കറക്കവുമെല്ലാം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയേറെയാണ്.