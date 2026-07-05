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- പോര്ച്ചുഗലിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെ റൊണാള്ഡോയാണ്, തുറന്നടിച്ച് ഡീഗോ ഫോര്ലാന്
റൊണാൾഡോ ഈഗോ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, പോർച്ചുഗലിന് അയാൾക്കൊപ്പം കപ്പടിക്കാനാവില്ല, വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്
41കാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ മുന്നിര്ത്തി പോര്ച്ചുഗലിന് ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല.
ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാര്ട്ടര് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും പോര്ച്ചുഗലിനെയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാല്ഡോയെയും വിമര്ശിച്ച് മുന് സ്വീഡിഷ് താരമായ സ്ലാട്ടന് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ 2 ഗോളുകള്ക്ക് തകര്ത്താണ് ബ്രസീല് ലോകകപ്പിന്റെ അവസാന പതിനാറില് ഇടം പിടിച്ചത്. എന്നാല് 41 വയസ്സുകാരനായ റൊണാള്ഡോയുടെ അമിതമായ ഈഗോ പോര്ച്ചുഗല് ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് സ്ലാട്ടന് തുറന്നടിച്ചു.
41കാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ മുന്നിര്ത്തി പോര്ച്ചുഗലിന് ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഗോള്സാലോ റാമോസിനെ പോലെ ഗോളടിക്കാന് കഴിവുള്ള യുവതാരങ്ങള് ഉള്ളപ്പോള് റൊണാള്ഡോയ്ക്ക് അമിതപ്രാധാന്യം ടീം നല്കരുതെന്നും സ്ലാട്ടന് വ്യക്തമാക്കി. റൊണാള്ഡോയ്ക്ക് തന്റെ പഴയ സ്പീഡും പന്തിന്റെ മുകളിലുള്ള നിയന്ത്രണവും നഷ്ടമായതായി സ്ലാട്ടന് പറയുന്നു. അവന് ബോക്സില് കാത്തുനില്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. റൊണാള്ഡോയെ ടീമിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനം കേവലം പഴയകാല ഓര്മകളുടെ പുറത്തുള്ള ഭ്രാന്തന് തീരുമാനമാണെന്നും ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് പറഞ്ഞു.
ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില് പെനാല്റ്റിയിലൂടെ റൊണാള്ഡോ ഗോള് നേടിയിരുന്നു. ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തില് താരത്തിന്റെ ആദ്യ ഗോള് കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളില് ബെഞ്ചില് നിന്നിറങ്ങിയ ഗോണ്സാലോ റാമോസാണ് പോര്ച്ചുഗലിന്റെ വിജയഗോള് നേടിയത്. റാമോസിനെപ്പോലെയുള്ള ഭാവി താരങ്ങള്ക്ക് അവസരം നല്കാതെ റൊണാള്ഡോയുടെ പേരിന്റെ വലിപ്പം നോക്കി മാത്രം ടീം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സ്പെയിനെതിരെയുള്ള അടുത്ത പ്രീക്വാര്ട്ടര് പോരാട്ടത്തില് പോര്ച്ചുഗലിന് വിനയായേക്കുമെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് സ്ലാറ്റന് നല്കുന്നത്. ALSO READ: Portugal vs Croatia : അവസാന നിമിഷം വരെ ഉദ്യോഗം, റാമോസ് ഗോളിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ വീഴ്ത്തി പോർച്ചുഗൽ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ, കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് പരീക്ഷണം