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  4. Carlo Ancelotti brushes off erling haaland threat ahead of Brazil vs Norway
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 5 July 2026 (18:30 IST)

Brazil vs Norway : ബ്രസീൽ ഹാളണ്ടിനെ പേടിക്കാനോ?, ചിരിച്ചുതള്ളി കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി

Carlo Ancelotti,Brazil vs Norway, Erling Haaland, Fifa worldcup
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (18:30 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (16:32 IST)
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നോര്‍വെയുമായുള്ള പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോരാട്ടത്തിന് ബ്രസീല്‍ ഇന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍ നോര്‍വീജിയന്‍ സൂപ്പര്‍ താരം എര്‍ലിങ് ഹാളണ്ടിനെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കി ബ്രസീലിയന്‍ പരിശീലകന്‍ കാര്‍ലോ ആഞ്ചലോട്ടി. ക്ലബ് ഫുട്‌ബോളില്‍ വമ്പന്‍ താരങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചുള്ള പരിചയമുള്ള കാര്‍ലോ ആഞ്ചലോട്ടി ചോദ്യത്തെ നിസാരമാക്കിയാണ് പ്രതികരിച്ചത്.
 
 ഹാളണ്ടിനെതിരെ പ്രത്യേക പദ്ധതികളൊന്നുമില്ലെന്ന് കാര്‍ലോ ആഞ്ചലോട്ടി വ്യക്തമാക്കി. എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് എന്റെ കളിക്കാര്‍ക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവര്‍ മുന്‍പും പലതവണ ഏറ്റുമുട്ടിയതാണ്. ഹാളണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. എന്റെ ഡിഫന്‍ഡര്‍മാരോട് അത് പ്രത്യേകം വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആഞ്ചലോട്ടി പറഞ്ഞു.
 
അതേസമയം പോരാട്ടം താരങ്ങള്‍ തമ്മിലല്ലെന്നും അതിനേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് നോര്‍വെ കോച്ചായ സ്റ്റാലെ സോല്‍ബക്കനും വ്യക്തമാക്കി. ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിഫന്‍ഡര്‍മാരാണ് ബ്രസീലിനുള്ളതെന്നും തീര്‍ച്ചയായും മുന്‍തൂക്കം ബ്രസീലിനുണ്ടെങ്കിലും കടുത്ത മത്സരം തന്നെ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് നോര്‍വെയുടെ പ്രതീക്ഷയെന്നും സോല്‍ബക്കന്‍ പറഞ്ഞു.ALSO READ: റൊണാൾഡോ ഈഗോ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, പോർച്ചുഗലിന് അയാൾക്കൊപ്പം കപ്പടിക്കാനാവില്ല, വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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