അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Argentina vs Switzerland: മെസിയും സംഘവും സെമി കാണുമോ?
- Spain vs France Semi-Final: ബെൽജിയത്തെ 'ഫിനിഷാക്കി' സ്പെയിൻ; സെമിയിൽ എതിരാളികൾ ഫ്രാൻസ്
- France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?
- France vs Morocco: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; മൊറോക്കോയെ തോൽപ്പിച്ച് സെമിയിൽ
- എന്താണ് വാർ (VAR)? കളി പൂർണമായി അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണോ?
England vs Norway: ഹാലണ്ട് ആട്ടം കഴിഞ്ഞു; ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിയിൽ
36-ാം മിനിറ്റിൽ നോർവേയാണ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്
England vs Norway
England vs Norway: ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നോർവേയെ തോൽപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിൽ. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജയം. സെമിയിൽ അർജന്റീന vs സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നേരിടേണ്ടത്.
36-ാം മിനിറ്റിൽ നോർവേയാണ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ആൻഡ്രിയസ് ഷെജൽഡർപ്പാണ് നോർവേയ്ക്കായി സ്കോർ ചെയ്തത്. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ വിറപ്പിക്കാൻ നോർവേയ്ക്കു സാധിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതിയുടെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ തന്നെ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് തിരിച്ചടിച്ചു. ആദ്യ പകുതി 1-1 സമനിലയിലാണ് കലാശിച്ചത്.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനായില്ല. അതോടെ മത്സരം അധിക സമയത്തേക്ക് നീണ്ടു. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് അധിക സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ബെല്ലിങ്ഹാം വീണ്ടും വലകുലുക്കി. പിന്നീട് നോർവേയ്ക്കു തിരിച്ചടിക്കാനായില്ല. നോർവേ സൂപ്പർതാരം ഏർലിങ് ഹാലണ്ടിനെ അധിക സമയത്ത് ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയതും തിരിച്ചടിയായി.
France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?
വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ
India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ
വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !
Argentina vs Switzerland: കടന്നുകൂടി അർജന്റീന; ഇനി ഇംഗ്ലണ്ട് മടയിലേക്ക് !
സഞ്ജു മികച്ച താരം, സൂര്യവംശിയെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ
Sanju Samson: 'അവൻ ഗൺ ബാറ്റർ, ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ജയിപ്പിച്ചവൻ'; സഞ്ജു പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിൽ ശ്രേയസ്
Sanju Samson: സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാറ്റർ ആണെന്നും ടീമിനെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ മാറ്റി വീണ്ടും സഞ്ജുവിനെ ഇറക്കിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ശ്രേയസ്.