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England vs India : ബട്ട്ലറും ബ്രൂക്കും തകര്ത്തടിച്ചു, സമ്പൂര്ണ്ണ തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ, നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്ഡ്
അയര്ലന്ഡ് സീരീസിന് പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലും സമ്പൂര്ണ തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതിനാല് ഒരു മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെട്ടു. 4-0 ത്തിനാണ് പരമ്പര ഇന്ത്യ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്.
അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടി20യില് 56 റണ്സിനായിരുന്നു ഇന്ത്യന് തോല്വി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുടക്കത്തിലെ ഓപ്പണിങ് താരമായ ഫില് സാള്ട്ടിനെ നഷ്ടമായെങ്കിലും പിന്നീട് ഒത്തുചേര്ന്ന ജോസ് ബട്ട്ലര്- ഹാരി ബ്രൂക്ക് സഖ്യം തകര്ത്തടിക്കുകയായിരുന്നു. 20 ഓവറില് 257 റണ്സാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 20 ഓവറില് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 201 റണ്സെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളു.
ഇഷാന് കിഷനും തിലക് വര്മയുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി അര്ധസെഞ്ചുറികളുമായി തിളങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില് നിരാശപ്പെടുത്തിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് പകരം സഞ്ജു സാംസണെ തിരികെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത്. 14 പന്തുകളില് 2 സിക്സും 3 ഫോറുകളും സഹിതം 27 റണ്സാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. 35 പന്തില് 56 റണ്സെടുത്ത ഇഷാന് കിഷനാണ് ഇന്ത്യന് നിരയിലെ ടോപ് സ്കോറര്. തിലക് വര്മ 25 പന്തില് 4 സിക്സും 3 ഫോറുമടക്കം 53 റണ്സ് നേടി. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി സാം കറന് മൂന്നും ആദില് റഷീദ് രണ്ടും വിക്കറ്റുകളെടുത്തു.
നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോസ് ബട്ട്ലര്- ഹാരി ബ്രൂക്ക് സഖ്യം 102 പന്തില് 233 റണ്സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. ടി20 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുക്കെട്ടാണിത്. സഞ്ജു സാംസണ്- തിലക് വര്മ സഖ്യത്തിന്റെ 210 റണ്സ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സഖ്യം മറികടന്നത്. ജോസ് ബട്ട്ലര് 64 പന്തില് 131 റണ്സും ഹാരി ബ്രൂക്ക് 45 പന്തില് 95 റണ്സുമാണ് നേടിയത്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ വിജയത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടി20 റാങ്കിങ്ങില് ഇന്ത്യയെ മറികടന്ന് രണ്ടാമതെത്തി.
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Sanju Samson: സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാറ്റർ ആണെന്നും ടീമിനെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ മാറ്റി വീണ്ടും സഞ്ജുവിനെ ഇറക്കിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ശ്രേയസ്.