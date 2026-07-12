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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 12 July 2026 (06:58 IST)

England vs India : ബട്ട്ലറും ബ്രൂക്കും തകര്‍ത്തടിച്ചു, സമ്പൂര്‍ണ്ണ തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ, നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ്

England vs India,England vs India T20 series,Jos Butler, Harry Brook
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (06:12 IST)
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അയര്‍ലന്‍ഡ് സീരീസിന് പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലും സമ്പൂര്‍ണ തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതിനാല്‍ ഒരു മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെട്ടു. 4-0 ത്തിനാണ് പരമ്പര ഇന്ത്യ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്.
 
 അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടി20യില്‍ 56 റണ്‍സിനായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ തോല്‍വി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുടക്കത്തിലെ ഓപ്പണിങ് താരമായ ഫില്‍ സാള്‍ട്ടിനെ നഷ്ടമായെങ്കിലും പിന്നീട് ഒത്തുചേര്‍ന്ന ജോസ് ബട്ട്ലര്‍- ഹാരി ബ്രൂക്ക് സഖ്യം തകര്‍ത്തടിക്കുകയായിരുന്നു. 20 ഓവറില്‍ 257 റണ്‍സാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 20 ഓവറില്‍ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 201 റണ്‍സെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളു.
 
ഇഷാന്‍ കിഷനും തിലക് വര്‍മയുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി അര്‍ധസെഞ്ചുറികളുമായി തിളങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില്‍ നിരാശപ്പെടുത്തിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് പകരം സഞ്ജു സാംസണെ തിരികെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത്. 14 പന്തുകളില്‍ 2 സിക്‌സും 3 ഫോറുകളും സഹിതം 27 റണ്‍സാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. 35 പന്തില്‍ 56 റണ്‍സെടുത്ത ഇഷാന്‍ കിഷനാണ് ഇന്ത്യന്‍ നിരയിലെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍. തിലക് വര്‍മ 25 പന്തില്‍ 4 സിക്‌സും 3 ഫോറുമടക്കം 53 റണ്‍സ് നേടി. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി സാം കറന്‍ മൂന്നും ആദില്‍ റഷീദ് രണ്ടും വിക്കറ്റുകളെടുത്തു.
 
നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോസ് ബട്ട്ലര്‍- ഹാരി ബ്രൂക്ക് സഖ്യം 102 പന്തില്‍ 233 റണ്‍സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. ടി20 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുക്കെട്ടാണിത്. സഞ്ജു സാംസണ്‍- തിലക് വര്‍മ സഖ്യത്തിന്റെ 210 റണ്‍സ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സഖ്യം മറികടന്നത്.  ജോസ് ബട്ട്ലര്‍ 64 പന്തില്‍ 131 റണ്‍സും ഹാരി ബ്രൂക്ക് 45 പന്തില്‍ 95 റണ്‍സുമാണ് നേടിയത്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ വിജയത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടി20 റാങ്കിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യയെ മറികടന്ന് രണ്ടാമതെത്തി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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