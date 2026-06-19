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ബെല്ജിയത്തിന്റെ ഗോള്ഡന് ജനറേഷനെ തന്നെ പാഴാക്കി, പോര്ച്ചുഗലിന്റെ പ്രശ്നം റൊണാള്ഡോയല്ല, റോബര്ട്ടോ മാര്ട്ടിനസ്!
പോര്ച്ചുഗല് പരിശീലകനായ റോബര്ട്ടോ മാര്ട്ടിനസാണ് പോര്ച്ചുഗലിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിന് കാരണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവര് ഏറെയാണ്.
ഫുട്ബോളില് കാര്യമായ കിരീടനേട്ടങ്ങള് എടുത്തുപറയാനില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആരാധകരുള്ള ദേശീയ ടീമുകളില് ഒന്നാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോയുടെ പോര്ച്ചുഗല്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡൊ എന്ന താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് ഈ ഫാന് ഫോളോവിങ്ങിന് പിന്നില്. ഇക്കുറി ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കാന് പോന്ന നിരയുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമത്സരത്തില് കോംഗോയ്ക്കെതിരെ ആവറേജ് പ്രകടനം മാത്രമാണ് പോര്ച്ചുഗല് നടത്തിയത്. ടീമിനുള്ളില് ഒത്തിണക്കം ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു പോര്ച്ചുഗലിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിന് പ്രധാനകാരണം.
ബ്രൂണോ ഫെര്ണാണ്ടസ് അടക്കമുള്ള താരങ്ങള് മൈതാനത്ത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോയെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നതും ക്ലിനിക്കല് ഫിനിഷുകള് ചെയ്യുന്നതില് നിന്ന് റൊണാള്ഡോയെ പ്രായം തളര്ത്തുന്നു എന്നിവ നിലനില്ക്കെതന്നെ പോര്ച്ചുഗല് പരിശീലകനായ റോബര്ട്ടോ മാര്ട്ടിനസാണ് പോര്ച്ചുഗലിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിന് കാരണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവര് ഏറെയാണ്.
സ്പാനിഷ് പരിശീലകനായ മാര്ട്ടിനെസ് ക്ലബ് ഫുട്ബോളില് ശ്രദ്ധേയ നേട്ടങ്ങള് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പരിശീലകനാണ്. സ്വാന്സി സിറ്റിയെ ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗ് വണില് നിന്ന് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിലേക്ക് ഉയര്ത്തുകയും വിഗന് അത്ലറ്റിക്കിന് 2013-ല് എഫ്.എ. കപ്പ് സമ്മാനിക്കുകയും എവര്ട്ടണില് ആദ്യ സീസണില് യൂറോപ്പ ലീഗ് യോഗ്യത നേടികൊടുക്കാനും മാര്ട്ടിനസിനായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ബെല്ജിയത്തിന്റെ സുവര്ണതലമുറയെ കൈയ്യില് കിട്ടിയിട്ടും അവരെ ഒരൊറ്റ കിരീടത്തിലേക്ക് പോലും നയിക്കാനായില്ലെന്ന നാണക്കേടും മാര്ട്ടിനസിന്റെ പേരിലുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനമായ തലമുറകളിലൊന്നായിരുന്നു ബെല്ജിയത്തിന്റേത്. കെവിന് ഡി ബ്രൂയ്നെ, എഡന് ഹസാര്ഡ്, റൊമേലു ലുക്കാക്കു, തിബോ കോര്ട്ടുവ, യാന് വെര്ട്ടോന്ഗന്, ടോബി ആല്ഡര്വെയറല്ഡ്, അക്സല് വിറ്റ്സല് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര താരങ്ങള് അണിനിരന്ന ടീമിനെ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങില് ഒന്നാമതെത്തിക്കാന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു യൂറോ കപ്പ് പോലും നേടികൊടുക്കാന് മാര്ട്ടിനസിനായില്ല.
2018 ലോകകപ്പില് ബ്രസീലിനെ പുറത്താക്കി സെമിയിലെത്തിയ ബെല്ജിയം ഒടുവില് ഫ്രാന്സിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. യൂറോ 2020-ല് ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലില് ഇറ്റലിയോട് പുറത്തായി. 2022 ലോകകപ്പില് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് തന്നെ പുറത്തായത് ബെല്ജിയം ഫുട്ബോളിലെ വലിയ നിരാശകളിലൊന്നായി മാറി. മാര്ട്ടിനെസ് പിന്നീട് രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു. നിരവധി മുന് താരങ്ങളും നിരീക്ഷകരും മാര്ട്ടിനെസിന്റെ ടീമിന് വ്യക്തമായ കളിശൈലി ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തിഗത മികവിനെയാണ് കൂടുതല് ആശ്രയിച്ചതെന്നും വിമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് പോര്ച്ചുഗലിലും മാര്ട്ടിനസ് പിന്തുടരുന്നത്.
പന്ത് കൂടുതല് സമയം കൈവശം വയ്ക്കുക,മൂന്ന് സെന്റര് ബാക്കുകളോ ഹൈബ്രിഡ് ബാക്ക്-ത്രീ സംവിധാനമോ ഉപയോഗിക്കുക, വിംഗ്-ബാക്കുകളെ ആക്രമണത്തില് സജീവമാക്കുക, ധ്യനിരയിലൂടെ കളി നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവയെയാണ് മാര്ട്ടിനസ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. റൊണാള്ഡോയ്ക്ക് പുറമെ ബ്രൂണോ ഫെര്ണാണ്ടസ്, ബെര്ണാര്ഡോ സില്വ, വിറ്റിന്യ, ജോവോ നെവസ്, റാഫേല് ലിയാവോ, നൂണോ മെന്ഡസ്, ഡിയോഗോ കോസ്റ്റ, ഗൊണ്സാലോ റാമോസ് തുടങ്ങി വമ്പന് താരനിരയാണ് ഇക്കുറി പോര്ച്ചുഗലിനുള്ളത്. എന്നാല് ബെല്ജിയത്തിന്റെ സുവര്ണ്ണ തലമുറയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് പോര്ച്ചുഗലിനും സംഭവിക്കാന് പോകുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോള് ലഭിക്കുന്നത്.
ടീമിനായി മത്സരങ്ങളില് പ്രത്യേക പദ്ധതികള് മാര്ട്ടിനസിനില്ലെന്നതാണ് വിമര്ശകര് പറയുന്നത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ പ്രായം തളര്ത്തുമ്പോഴും മുഴുവന് സമയവും താരത്തെ കളിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയും വിമര്ശനമുണ്ട്. ജാവോ ഫെലിക്സ്,ഗൊണ്സാലോ റാമോസ് എന്നീ യുവതാരങ്ങള് സ്ട്രൈക്കര്മാരായി കഴിവ് തെളിയിച്ചവരുമാണ്. ഇവരെ ഉള്പ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് ടീമിന്റെ ആക്രമണത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിമര്ശകര് പറയുന്നു.
എത്ര വിജയങ്ങള് നേടുന്നതിലല്ല നിര്ണായക മത്സരങ്ങളില് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള കഴിവും നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളില് ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാനുമുള്ള കരുത്തുമാണ് കപ്പ് നേടികൊടുക്കാന് ടീമിനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില് റിസ്ക് എടുക്കാന് മടിക്കുന്ന മാര്ട്ടിനസിന്റെ കളിശൈലി പോര്ച്ചുഗലിന്റെ സുവര്ണ്ണതലമുറയുടെ പൊട്ടന്ഷ്യല് നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.
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