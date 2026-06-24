  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Lionel Messi Antonela Roccuzzo Love Story
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (16:00 IST)

Lionel Messi - Antonela Roccuzzo Love Story: അഞ്ച് വയസ് മുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ; മെസിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്റോണെല്ല വന്നത് ഇങ്ങനെ

അഞ്ച് വയസുള്ളപ്പോൾ മുതൽ മെസിയും അന്റോണെല്ലയും സുഹൃത്തുക്കളാണ്

Lionel Messi Antonela Roccuzzo Love Story
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (16:00 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (15:28 IST)
google-news
Lionel Messi Love Story: ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ലോക ഫുട്‌ബോളറാണ് അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസി. കളിക്കളത്തിൽ എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന മെസിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും ഏറെ ട്വിസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അതിലൊന്നാണ് താരത്തിന്റെ പ്രണയവും വിവാഹവും. അന്റോണെല്ല റോക്കൂസോയാണ് മെസിയുടെ ജീവിതപങ്കാളി. കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള പ്രണയമാണ് മെസിയെയും അന്റോണെല്ല റൊക്കൂസോയെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചത്. നിരവധി ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു പ്രണയകാവ്യമായിരുന്നു അത്. ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് ഇടംകാലുകൊണ്ട് കവിത രചിക്കുന്ന മെസി ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രണയകാവ്യം രചിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്നത്.
 
അഞ്ച് വയസുള്ളപ്പോൾ മുതൽ മെസിയും അന്റോണെല്ലയും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇരുവരും റൊസാരിയോ തെരുവിലാണ് ജനിച്ചുവളർന്നത്. കുഞ്ഞുമെസി കൂട്ടുകാരനായ ലൂക്കാസ് സ്‌കാഗ്ലിയയുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു. മെസിയും ലൂക്കാസുമായുള്ള സൗഹൃദം വളരെ വേഗം വളർന്നു. ഇരുവരും ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരായി. ലൂക്കാസ് സ്‌കാഗ്ലിയുടെ വീട്ടിൽവച്ചാണ് മെസി അന്റോണെല്ലയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ലൂക്കാസിന്റെ കസിനാണ് അന്റോണെല്ല. ലൂക്കാസുമായി അടുത്തതു പോലെ അന്റോണെല്ലയുമായി മെസി നല്ല അടുപ്പത്തിലായി. റൊസാരിയോ തെരുവീഥികളിൽ അവർ ഒന്നിച്ചു കളിക്കാനും സൗഹൃദം പങ്കിടാനും തുടങ്ങി. അകലാൻ സാധിക്കാത്തവിധം ഇരുവരും അടുത്തു. സ്ഥിരമായി അന്റോണെല്ലയ്ക്കു കത്തുകൾ എഴുതിയിരുന്ന കുഞ്ഞു മെസി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവളെ തന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആക്കുമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു.
 
ഫുട്‌ബോൾ ലോകത്ത് സജീവമായതോടെ മെസി തിരക്കിലായി. ഇതോടെ അന്റോണെല്ലയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിലും അകൽച്ച സംഭവിച്ചു. ഈ സമയത്താണ് അന്റോണെല്ലയ്ക്ക് ഒരു പ്രണയമുണ്ടാകുന്നത്. റൊസാരിയോയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തുമായാണ് അന്റോണെല്ല പ്രണയത്തിലായത്. ഇക്കാര്യം മെസിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും പ്രണയബന്ധം മൂന്ന് വർഷത്തോളം നീണ്ടു. മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രണയത്തിനു തിരശീല വീണു.
 
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് അന്റോണെല്ലയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നത്. ഇത് അന്റോണെല്ലയെ മാനസികമായി തളർത്തി. ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞ മെസി ഉടൻ അർജന്റീനയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അന്റോണെല്ലയെ സമാധാനിപ്പിക്കാനാണ് മെസി എത്തിയത്. ഇത് അന്റോണെല്ലയ്ക്ക് കരുത്ത് പകർന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സൗഹൃദം ഇരുവർക്കും ഇടയിൽ വീണ്ടും രൂപപ്പെട്ടു. അകലാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായി. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യം ഇരുവരും പരസ്യമാക്കിയില്ല.
 
മെസിയുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന കാര്യം 2007 ലാണ് അന്റോണെല്ല വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2010 ൽ അന്റോണെല്ല ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. മെസിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. ഇരുവരും ഡേറ്റിങ് ആരംഭിച്ചു. 2012 നവംബർ രണ്ടിനു അന്റോണെല്ലയ്ക്കും മെസിക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് പിറന്നു. 2015 ൽ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞും പിറന്നു. 2017 ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരാകുന്നത്. പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും വിവാഹത്തിനു മക്കളായ തിയാഗോയും മതിയോയും സാക്ഷികളായി. 2018 ൽ ഇരുവർക്കും മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞും പിറന്നു.
About Writer
WEBDUNIA

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ നിര്‍ണായകമായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്ത് പോര്‍ച്ചുഗല്‍.

റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്‌നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്

റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്‌നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്2024 ലെ താരലേലത്തിൽ 27 കോടിക്കാണ് ലഖ്‌നൗ പന്തിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്

അമ്മയായതിന്റെ പേരില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്‍മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസി

അമ്മയായതിന്റെ പേരില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്‍മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസിവനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രപരമായ മാറ്റം. പ്രസവത്തിന് ശേഷം താരങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ '6 Rs' മാർഗ്ഗരേഖയുമായി ഐസിസി.

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

Hardik Pandya: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്? പിടിച്ചുനിർത്താതെ മുംബൈ

Hardik Pandya: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്? പിടിച്ചുനിർത്താതെ മുംബൈHardik Pandya: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും പിരിയുന്നു. ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎലിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായത്. ഹാർദിക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ടീമിനുള്ളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുള്ളതും മറ്റൊരു കാരണമായി.

ഹാർദ്ദിക്കിനായി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചെന്നൈ, റാഞ്ചാനായി കൊൽക്കത്തയും രാജസ്ഥാനും, ട്രാൻസ്ഫർ ചർച്ചകൾ സജീവം

ഹാർദ്ദിക്കിനായി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചെന്നൈ, റാഞ്ചാനായി കൊൽക്കത്തയും രാജസ്ഥാനും, ട്രാൻസ്ഫർ ചർച്ചകൾ സജീവംമുംബൈ ടീം വിട്ട താരത്തിനായി അണിയറയില്‍ വമ്പന്‍ ടീമുകളാണ് നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ ചെന്നൈ ടീം അധികൃതര്‍ താരത്തിനെ ടീമിലെത്തിക്കാനായി നീക്കം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഫിഫയുടെ അഡ്മിൻ മലയാളിയാണോ? എന്നാൽ കാര്യം അതല്ല മലയാളം പോസ്റ്റുകൾക്ക് പിന്നിൽ മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രം മാത്രം!

ഫിഫയുടെ അഡ്മിൻ മലയാളിയാണോ? എന്നാൽ കാര്യം അതല്ല മലയാളം പോസ്റ്റുകൾക്ക് പിന്നിൽ മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രം മാത്രം!മലയാളികളുടെ ഫുട്‌ബോളിനോടുള്ള ഭ്രമം ലോകം മുഴുവന്‍ അറിയാമെന്നും ചിലപ്പോള്‍ അഡ്മിന്‍ മലയാളിയാകുമെന്നും എന്നിങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കമന്റുകളാണ് പോസ്റ്റിന് കീഴിലെത്തിയത്. നിര്‍വധി പേര്‍ ഫിഫയുടെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

Lionel Messi - Antonela Roccuzzo Love Story: അഞ്ച് വയസ് മുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ; മെസിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്റോണെല്ല വന്നത് ഇങ്ങനെ

Lionel Messi - Antonela Roccuzzo Love Story: അഞ്ച് വയസ് മുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ; മെസിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്റോണെല്ല വന്നത് ഇങ്ങനെLionel Messi Love Story: ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ലോക ഫുട്‌ബോളറാണ് അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസി. കളിക്കളത്തിൽ എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന മെസിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും ഏറെ ട്വിസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അതിലൊന്നാണ് താരത്തിന്റെ പ്രണയവും വിവാഹവും. അന്റോണെല്ല റോക്കൂസോയാണ് മെസിയുടെ ജീവിതപങ്കാളി. കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള പ്രണയമാണ് മെസിയെയും അന്റോണെല്ല റൊക്കൂസോയെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചത്. നിരവധി ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു പ്രണയകാവ്യമായിരുന്നു അത്. ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് ഇടംകാലുകൊണ്ട് കവിത രചിക്കുന്ന മെസി ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രണയകാവ്യം രചിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്നത്.

വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരം അഭിഷേക് പോറെലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്; ആരോപണം നിഷേധിച്ച് താരം!

വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരം അഭിഷേക് പോറെലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്; ആരോപണം നിഷേധിച്ച് താരം!വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി താരം തന്നെ വര്‍ഷങ്ങളായി ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തുവെന്ന് കാണിച്ച് കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് ബംഗാളിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.