  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. കായിക വാര്‍ത്ത
  4. Aryna Sabalenka Joins Serena Williams and Iga Swiatek in Rare WTA 1000 Record
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (15:36 IST)

ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായി 50 WTA 1000 ജയങ്ങൾ; സെറീന വില്യംസ്, ഇഗ സ്വിയാടെക് എന്നിവർക്കൊപ്പം ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ അരീന സബലെങ്ക

Aryna Sabalenka WTA 1000 record
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (15:10 IST)
google-news
സിന്‍സിനാറ്റി ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ചൈനയുടെ വാംഗ് ക്‌സിന്‍യുവിനെ തകര്‍ത്ത് പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറിയതോടെ വനിതാ ടെന്നീസിലെ ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറി ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരമായ അരീന സെബലങ്ക.  ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരമെന്ന നിലയില്‍ ഡബ്യുടിഎ 1000ത്തിലെ തന്റെ  അന്‍പതാമത്തെ വിജയമാണ് അരീന കുറിച്ചത്. ഇതോടെ ഇതിഹാസതാരങ്ങളായ സെറീന വില്യംസ്, ഇഗസ്വിയാടെക് എന്നിവര്‍ക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം വനിതാ താരമായി സെബലങ്ക മാറി.
 
സിന്‍സിനാറ്റി ഓപ്പണ്‍ രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്ക് (6-1, 6-3) വാംഗ് ക്‌സിന്‍യുവിനെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തിയാണ് സബലെങ്ക തന്റെ 50-ാം ജയം കുറിച്ചത്. ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരമെന്ന നിലയില്‍ 104 ഡബ്യുടിഎ വിജയങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുള്ള ഇതിഹാസതാരം സെറീന വില്യംസാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഇഗസ്വിയാടെക് 58 ഡബ്യുടിഎ വിജയങ്ങളാണ് ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരമെന്ന നിലയില്‍ നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഗാലെയിലെ വിജയം കൊണ്ടായില്ല, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നോക്കൗട്ട്!

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽ

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽഈ സാഹചര്യത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ബൗളിങ് മെച്ചപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്.

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്Bangladesh vs Australia, 1st Test: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ബംഗ്ലാദേശിന് ആധിപത്യം. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആതിഥേയരെ ബംഗ്ലാദേശ് 198 ൽ ഓൾഔട്ട് ആക്കി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യദിനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 96 !

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായി 50 WTA 1000 ജയങ്ങൾ; സെറീന വില്യംസ്, ഇഗ സ്വിയാടെക് എന്നിവർക്കൊപ്പം ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ അരീന സബലെങ്ക

ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായി 50 WTA 1000 ജയങ്ങൾ; സെറീന വില്യംസ്, ഇഗ സ്വിയാടെക് എന്നിവർക്കൊപ്പം ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ അരീന സബലെങ്കസിന്‍സിനാറ്റി ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ചൈനയുടെ വാംഗ് ക്‌സിന്‍യുവിനെ തകര്‍ത്ത് പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറിയതോടെ വനിതാ ടെന്നീസിലെ ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറി ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരമായ അരീന സെബലങ്ക.

ഗാലെയിലെ വിജയം കൊണ്ടായില്ല, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നോക്കൗട്ട്!

ഗാലെയിലെ വിജയം കൊണ്ടായില്ല, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നോക്കൗട്ട്!ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ വമ്പന്‍ വിജയം തന്നെ സ്വന്തമാക്കാനായെങ്കിലും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഫൈനല്‍ സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ നിലവില്‍ ആശ്വസിക്കാവുന്ന നിലയിലല്ല ഇന്ത്യയുള്ളതെന്നാണ് സത്യം.

റൂട്ടിന് കീഴിൽ ചാർജായി ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർമാർ, 5 വിക്കറ്റ് വീതം നേടി റോബിൻസണും ടംഗും, ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സിൽ പാകിസ്ഥാൻ 171ന് പുറത്ത്

റൂട്ടിന് കീഴിൽ ചാർജായി ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർമാർ, 5 വിക്കറ്റ് വീതം നേടി റോബിൻസണും ടംഗും, ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സിൽ പാകിസ്ഥാൻ 171ന് പുറത്ത്ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട്, പേസര്‍മാരുടെ മികവില്‍ പാകിസ്ഥാനെ വെറും 171 റണ്‍സിനാണ് പുറത്താക്കിയത്. ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചറിനെയും ഗസ് ആറ്റ്കിന്‍സനെയും സാക്ഷി നിര്‍ത്തി ഒലി റോബിന്‍സണ്‍- ജോഷ് ടംഗ് സഖ്യമാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ നിരയെ മടക്കിയത്.

മുസിയാലയ്ക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി?, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഗ്രൗണ്ടിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു, പ്രതികരിക്കാതെ ബയേൺ

മുസിയാലയ്ക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി?, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഗ്രൗണ്ടിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു, പ്രതികരിക്കാതെ ബയേൺതുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം സന്നാഹമത്സരത്തിലും ഗ്രൗണ്ടില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് ജര്‍മന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ് ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്കിന്റെ യുവതാരമായ ജമാല്‍ മുസിയാല. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഹെയ്ഡന്‍ഹൈമിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് മുസിയാല ഗ്രൗണ്ടില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണത്.