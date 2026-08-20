ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായി 50 WTA 1000 ജയങ്ങൾ; സെറീന വില്യംസ്, ഇഗ സ്വിയാടെക് എന്നിവർക്കൊപ്പം ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ അരീന സബലെങ്ക
സിന്സിനാറ്റി ഓപ്പണ് ടെന്നീസ് ടൂര്ണമെന്റില് ചൈനയുടെ വാംഗ് ക്സിന്യുവിനെ തകര്ത്ത് പ്രീക്വാര്ട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറിയതോടെ വനിതാ ടെന്നീസിലെ ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറി ലോക ഒന്നാം നമ്പര് താരമായ അരീന സെബലങ്ക. ലോക ഒന്നാം നമ്പര് താരമെന്ന നിലയില് ഡബ്യുടിഎ 1000ത്തിലെ തന്റെ അന്പതാമത്തെ വിജയമാണ് അരീന കുറിച്ചത്. ഇതോടെ ഇതിഹാസതാരങ്ങളായ സെറീന വില്യംസ്, ഇഗസ്വിയാടെക് എന്നിവര്ക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം വനിതാ താരമായി സെബലങ്ക മാറി.
സിന്സിനാറ്റി ഓപ്പണ് രണ്ടാം റൗണ്ടില് നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്ക്ക് (6-1, 6-3) വാംഗ് ക്സിന്യുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് സബലെങ്ക തന്റെ 50-ാം ജയം കുറിച്ചത്. ലോക ഒന്നാം നമ്പര് താരമെന്ന നിലയില് 104 ഡബ്യുടിഎ വിജയങ്ങള് നേടിയിട്ടുള്ള ഇതിഹാസതാരം സെറീന വില്യംസാണ് പട്ടികയില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഇഗസ്വിയാടെക് 58 ഡബ്യുടിഎ വിജയങ്ങളാണ് ലോക ഒന്നാം നമ്പര് താരമെന്ന നിലയില് നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്.
World No.1 things #CincyTennis | @SabalenkaA pic.twitter.com/trOsZ4uSSC— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 19, 2026