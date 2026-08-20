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  4. England Dominate Pakistan on Day One as Robinson and Tongue Take Five Wickets Each
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (12:43 IST)

റൂട്ടിന് കീഴിൽ ചാർജായി ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർമാർ, 5 വിക്കറ്റ് വീതം നേടി റോബിൻസണും ടംഗും, ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സിൽ പാകിസ്ഥാൻ 171ന് പുറത്ത്

പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഇംഗ്ലണ്ടിന് സമ്പൂര്‍ണ ആധിപത്യം.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (12:27 IST)
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പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഇംഗ്ലണ്ടിന് സമ്പൂര്‍ണ ആധിപത്യം. ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട്, പേസര്‍മാരുടെ മികവില്‍ പാകിസ്ഥാനെ വെറും 171 റണ്‍സിനാണ് പുറത്താക്കിയത്. ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചറിനെയും ഗസ് ആറ്റ്കിന്‍സനെയും സാക്ഷി നിര്‍ത്തി ഒലി റോബിന്‍സണ്‍- ജോഷ് ടംഗ് സഖ്യമാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ നിരയെ മടക്കിയത്. ഇരുവരും 5 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. 61 റണ്‍സെടുത്ത അബ്ദുള്ള ഷെഫീഖാണ് പാക് നിരയിലെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍.
 
ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയാണ് റോബിന്‍സണ്‍ മത്സരത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ പാകിസ്ഥാനെ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കിയ ഇംഗ്ലീഷ് പേസര്‍മാര്‍ സീമര്‍മാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ പിച്ചിന്റെ സാഹചര്യം പരമാവധി മുതലാക്കി. 49 ഓവര്‍ പോലും പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് അവസാനിച്ചത്.
 
പാകിസ്ഥാന്‍ നിരയില്‍ പ്രതിരോധം തീര്‍ത്തത് അബ്ദുള്ള ഷഫീഖ് മാത്രമായിരുന്നു. 61 റണ്‍സ് നേടിയ ഷഫീഖിന് പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ മറ്റു ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിച്ചില്ല.42 റണ്‍സെടുത്ത ഇമാം ഉള്‍ ഹഖ് മാത്രമായിരുന്നു അല്പമെങ്കിലും പിന്തുണ നല്‍കിയത്. ഒലി റോബിന്‍സണ്‍ 18 ഓവറില്‍ 51 റണ്‍സ് വിട്ടുനല്‍കി 5 വിക്കറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ 9.1 ഓവറില്‍ 46 റണ്‍സ് വഴങ്ങിയാണ് ജോഷ് ടംഗ് 5 വിക്കറ്റ് നേടിയത്.
 
ഒന്നാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് 25 ഓവറില്‍ 112 റണ്‍സിന് 2 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലാണ്. 15 റണ്‍സെടുത്ത ബെന്‍ ഡക്കറ്റ്, 33 റണ്‍സെടുത്ത എമിലിയോ ഗേ എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. 23 റണ്‍സുമായി ജോര്‍ദാന്‍ കോക്‌സും 37 റണ്‍സുമായി നായകന്‍ ജോ റൂട്ടുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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