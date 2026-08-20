ഗാലെയിലെ വിജയം കൊണ്ടായില്ല, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നോക്കൗട്ട്!
ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റില് നേടിയ 165 റണ്സിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് ഇന്ത്യന് ടീം. ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ വമ്പന് വിജയം തന്നെ സ്വന്തമാക്കാനായെങ്കിലും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ഫൈനല് സാധ്യതകള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് നിലവില് ആശ്വസിക്കാവുന്ന നിലയിലല്ല ഇന്ത്യയുള്ളതെന്നാണ് സത്യം. ശ്രീലങ്കയിലെ സ്പിന്നിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില് യുവതാരമായ മാനവ് സുതാറിന്റെ ബൗളിങ് പ്രകടനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം നേടികൊടുത്തത്.
വിജയത്തോടെ ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് ഇന്ത്യയുടെ പോയന്റ് ശതമാനം 48.15ല് നിന്നും 53.33 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പട്ടികയില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ഓസീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് വിജയിച്ചതോടെ 66.67 പോയന്റ് ശതമാനമുള്ള ബംഗ്ലാദേശാണ് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ഫൈനല് സ്വപ്നം കാണണമെങ്കില് വരാനിരിക്കുന്ന 7 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്ണായകമാണ്.
ഓഗസ്റ്റ് 23ന് കൊളംബോയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം. അതിന് ശേഷം ന്യൂസിലന്ഡുമായും തുടര്ന്ന് സ്വന്തം മണ്ണില് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളുള്ളത്.ഈ മത്സരങ്ങളിലെ ഒരു തോല്വി പോലും ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനല് സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നിലവില് ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലന്ഡ് ടീമുകളാണ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിലെ ആദ്യ 3 സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.