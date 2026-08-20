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  4. Bayern munich star jamal musiala's season start is in doubt after 2 collapses
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (12:21 IST)

മുസിയാലയ്ക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി?, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഗ്രൗണ്ടിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു, പ്രതികരിക്കാതെ ബയേൺ

4 ദിവസം മുന്‍പ് ലൈപ്‌സീഗിനെതിരായ സൗഹൃദമത്സരത്തിനിടയിലും 23കാരനായ താരം ഗ്രൗണ്ടില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണിരുന്നു. മെ

Bayern Munich, Jamal Musiala, German League, Musiala Health
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (12:23 IST)
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തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം സന്നാഹമത്സരത്തിലും ഗ്രൗണ്ടില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് ജര്‍മന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ് ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്കിന്റെ യുവതാരമായ ജമാല്‍ മുസിയാല. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഹെയ്ഡന്‍ഹൈമിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് മുസിയാല ഗ്രൗണ്ടില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണത്. 4 ദിവസം മുന്‍പ് ലൈപ്‌സീഗിനെതിരായ സൗഹൃദമത്സരത്തിനിടയിലും 23കാരനായ താരം ഗ്രൗണ്ടില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണിരുന്നു. മെഡിക്കല്‍ ശുശ്രൂഷകള്‍ നല്‍കിയശേഷം പിന്നീട് താരത്തെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
 
പിന്നാലെ ഫിറ്റ്‌നസ് വീണ്ടെടുത്ത ശേഷമാണ് ഹെയ്ഡന്‍ഹൈമിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങിയതെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ താരം കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. താരത്തിനുള്ളത് നാഡിവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണെന്നും ഇത് കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാനാകുമെന്നും മുസിയാല തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം വിഷയത്തില്‍ ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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