India vs New Zealand 1st Test Day 2: ഇന്ത്യ 209 റൺസ് അകലെ, ഒൻപത് വിക്കറ്റുകൾ ശേഷിക്കുന്നു
India vs New Zealand 1st Test Day 2: വെല്ലിങ്ടൺ ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിന് അവസാനം. കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 159 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറിൽ നിന്ന് 209 റൺസ് അകലെ, ശേഷിക്കുന്നത് ഒൻപത് വിക്കറ്റുകൾ. ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 368 ന് ഓൾഔട്ട് ആകുകയായിരുന്നു.
ഓപ്പണർമാരായ യശസ്വി ജയ്സ്വാളും കെ.എൽ.രാഹുലും ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകി. ജയ്സ്വാൾ 89 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 16 ഫോറുകളോടെ 85 റൺസ് നേടി പുറത്തായി. 116 പന്തിൽ 52 റൺസുമായി കെ.എൽ.രാഹുൽ ക്രീസിലുണ്ട്. 35 പന്തിൽ 16 റൺസുമായി ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലാണ് രാഹുലിന് കൂട്ട്.
ഹെൻറി നിക്കോൾസിന്റെയും (335 പന്തിൽ 175), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെയും (216 പന്തിൽ 118) സെഞ്ചുറികളാണ് കിവീസിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കായി 29 ഓവറിൽ 92 റൺസ് വഴങ്ങി ജസ്പ്രിത് ബുംറ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ആകാശ് ദീപിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ്. അൻഷുൽ കംബോജ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.