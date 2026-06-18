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  4. Its time to accept the fact that lionel messi is the GOAT Ronaldo Nazario
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (15:20 IST)

മെസ്സിയാണ് മികച്ചവൻ, അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകു, ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിൽ താരത്തെ പുകഴ്ത്തി റൊണാൾഡോ നസാരിയോ

മെസ്സി തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ മികച്ചവനെന്നും അതില്‍ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ടെന്നും റൊണാള്‍ഡോ വ്യക്തമാക്കി.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (15:20 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (15:16 IST)
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2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ അര്‍ജന്റീനയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നേടിയ ഹാട്രിക് പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ അര്‍ജന്റീനയുടെ ഇതിഹാസതാരം ലയണല്‍ മെസ്സിയെ പ്രശംസ കൊണ്ടുമൂടി ബ്രസീലിയന്‍ ഇതിഹാസ താരമായ റൊണാള്‍ഡോ നസാരിയോ. മെസ്സി തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ മികച്ചവനെന്നും അതില്‍ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ടെന്നും റൊണാള്‍ഡോ വ്യക്തമാക്കി.
 
റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെടാനുള്ളത്. അത് തകര്‍ക്കുന്നത് മെസ്സിയാണെങ്കില്‍ ലോകത്തിലെ ഒരു ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകനും അതിശയപ്പെടില്ല.റൊണാള്‍ഡോ ടിവൈസി സ്‌പോര്‍ട്‌സുമായി സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു.
 
ഓരോതവണയും മെസ്സി മൈതാനത്തെത്തുമ്പോള്‍ അതൊരു ചരിത്രനിമിഷമായി മാറുകയാണ്. മെസ്സിയാണ് ലോകത്തെ മികച്ച താരമെന്ന് അംഗീകരിക്കാന്‍ സമയമായെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. എല്ലാ സീസണിലും ലോകപ്പിലും മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ മെസ്സി നടത്തുന്നു. എന്നിട്ടും ആളുകളില്‍ സംശയമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അള്‍ജീരിയക്കെതിരായ പ്രകടനം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് റൊണാള്‍ഡോ പറഞ്ഞു. 
 
അതേസമയം മെസ്സി വളരെ സ്‌പെഷ്യലാണെന്നും അത്തരത്തിലൊരു കളിക്കാരനെ ഇനി കാണാനാകില്ലെന്നും സ്വീഡിഷ് ഇതിഹാസമായ സ്ലാട്ടന്‍ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തൊട്ടതെല്ലാം മെസ്സി പൊന്നാക്കുകയാണെന്നും മെസ്സിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാന്‍ തയ്യാറായ കൂട്ടമാണ് അര്‍ജന്റീനയിലുള്ളതെന്നും സ്ലാട്ടന്‍ പറഞ്ഞു.ALSO READ: 'മെസ്സി തനിപ്രാന്തൻ', ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിൽ പ്രശംസയുമായി ഹാളണ്ട്, ഏറ്റെടുത്ത് അർജൻ്റീന ആരാധകർ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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