ടെസ്റ്റിൽ പന്തിനെ വെല്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ ആളില്ല, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ വെടിക്കെട്ട് സെഞ്ചുറി, റെക്കോർഡ് നേട്ടം, ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലയിൽ
153 പന്തില് 10 ബൗണ്ടറികളും 6 സിക്സും സഹിതം 128 റണ്സാണ് റിഷഭ് പന്ത് മത്സരത്തില് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റില് ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് ബാറ്റര്മാരുടെ കരുത്തില് ശക്തമായ നിലയിലെത്തി ഇന്ത്യ. കെ എല് രാഹുലിന് പിന്നാലെ റിഷഭ് പന്തും സെഞ്ചുറി നേടിയതോടെ ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ലീഡ് 300 കടത്താന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു. 153 പന്തില് 10 ബൗണ്ടറികളും 6 സിക്സും സഹിതം 128 റണ്സാണ് റിഷഭ് പന്ത് മത്സരത്തില് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. തന്റെ പതിവ് രീതിയില് പുള് ഷോട്ടുകളും സ്വീപുകളും കൂറ്റന് സിക്സറുകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു പന്തിന്റെ ഇന്നിങ്ങ്സ്. ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് വിദേശത്ത് പന്ത് നേടുന്ന ഏഴാമത്തെ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയാണിത്.
ന്യൂസിലന്ഡ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില് നേടിയ 368 റണ്സിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 700 റണ്സ് കടന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇതൊടെ ലീഡ് 300ന് മുകളിലാക്കാന് ടീമിനായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കെഎല് രാഹുല് നേടിയ 136 റണ്സും ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെ 98 റണ്സും ഇന്ത്യന് ഇന്നിങ്സിന് ശക്തമായ അടിത്തറയിട്ടിരുന്നു. 80 റണ്സുമായി ദേവദത്ത് പടിക്കലും ഇന്ത്യന് നിരയില് തിളങ്ങിയിരുന്നു.
LADIES & GENTLEMEN, STAND UP AND APPLAUD YOUR FIRST ASIAN WICKETKEEPER TO REGISTER A TEST CENTURY IN ALL SENA NATIONS. ???????? https://t.co/9mACU0MKPJ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 21, 2026
ക്രീസിലെത്തിയ പന്ത് തുടക്കം മുതല് ന്യൂസിലന്ഡ് ബൗളര്മാര്ക്കെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. നൈറ്റ് വാച്ച്മാനായി എത്തിയ അന്ഷുല് കാംബോജിനൊപ്പം 38 റണ്സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടും പന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു. ഒടുവില് രചിന് രവീന്ദ്രയുടെ പന്തില് പുറത്താകുമ്പോള് ഇന്ത്യയെ മികച്ച നിലയിലെത്തിക്കാന് താരത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു.
TAKE A BOW, RISHABH PANT. - India’s greatest ever Test wicketkeeper continues to show why he’s the best. Unbelievable consistency in this format. ???????? https://t.co/PmBjByavzZ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 22, 2026
വിദേശ മൈതാനങ്ങളില് പന്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയാണിത്. 2018ല് ദി ഓവലിലും 2019ല് സിഡ്നിയിലും 2022ല് കേപ് ടൗണിലും സെഞ്ചുറികള് നേടിയ താരം വിദേശ സാഹചര്യങ്ങളില് തന്റെ മികവ് നേരത്തേ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നേട്ടത്തോടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സെഞ്ചുറികള് നേടിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്മാരുടെ പട്ടികയില് പന്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആദം ഗില്ക്രിസ്റ്റും സിംബാബ്വെയുടെ ആന്ഡി ഫ്ലവറുമാണ് പട്ടികയില് പന്തിന് മുന്നിലുള്ളത്. അതേസമയം സേന രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സെഞ്ചുറികള് നേടുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യന് വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന നേട്ടവും റിഷഭ് പന്ത് സ്വന്തമാക്കി.