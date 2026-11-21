വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം:കെ എൽ രാഹുലിന് സെഞ്ചുറി, ഗിൽ 98ന് പുറത്ത്, മൂന്നാം ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 118 റൺസ് ലീഡ്
ഓപ്പണര് കെ.എല് രാഹുലിന്റെ തകര്പ്പന് സെഞ്ച്വറിയാണ് (136) മൂന്നാം ദിനം ഇന്ത്യന് ഇന്നിംഗ്സിന് നട്ടെല്ലായി മാറിയത്.
ന്യൂസീലന്ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം സ്വന്തം പേരിലാക്കി ഇന്ത്യ. മത്സരത്തില് ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് കിവീസ് ഉയര്ത്തിയ 368 റണ്സിന് മറുപടിയായി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യ മൂന്നാം ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോള് 125 ഓവറില് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 486 റണ്സെന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്. 118 റണ്സിന്റെ ലീഡാണ് നിലവില് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. അര്ദ്ധസെഞ്ച്വറിയുമായി ഋഷഭ് പന്തും (55*), നൈറ്റ് വാച്ച്മാന് അന്ഷുല് കാംബോജുമാണ് (0*) ക്രീസിലുള്ളത്.
ഓപ്പണര് കെ.എല് രാഹുലിന്റെ തകര്പ്പന് സെഞ്ച്വറിയാണ് (136) മൂന്നാം ദിനം ഇന്ത്യന് ഇന്നിംഗ്സിന് നട്ടെല്ലായി മാറിയത്. ഒമ്പത് ഫോറുകളും രണ്ട് സിക്സറുകളും അടക്കം 290 പന്തില് 136 റണ്സാണ് കെ എല് രാഹുല് നേടിയത്. സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലന്ഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ നാല് 'സേന' (SENA) രാജ്യങ്ങളിലും ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് ഓപ്പണറെന്ന നേട്ടം താരം സ്വന്തമാക്കി.
SHUBMAN GILL DISMISSED FOR 98 - He missed a well deserving Hundred by just 2 runs, deserves that Hundred but got out in the final over of the day, a sad end for Indian Captain. https://t.co/tJBGOcjlCg— Footvoski (@CRICBALLY) November 21, 2026
രണ്ടാം വിക്കറ്റില് രാഹുലിനൊപ്പം 165 റണ്സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുയര്ത്തിയ ദേവദത്ത് പടിക്കല് ടീമിനെ ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചു. 175 പന്തില് 80 റണ്സാണ് താരം നേടിയത്. ടീം സ്കോര് 295ല് നില്ക്കെ ദേവദത്തിനെ നഷ്ടമായെങ്കിലും നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില്ലും കെ എല് രാഹുലും ചേര്ന്ന് ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. നഥാന് സ്മിത്തിന്റെ പന്തില് ബാറ്റിലുരസി പന്ത് സ്റ്റമ്പില് പതിച്ചതോടെയാണ് രാഹുല് മടങ്ങിയത്. ടീം സ്കോര് 386 റണ്സില് നില്ക്കെയാണ് താരത്തെ നഷ്ടമായത്.
തുടര്ന്ന് റിഷഭ് പന്തും ശുഭ്മാന് ഗില്ലും ചേര്ന്ന് സ്കോര് ബോര്ഡ് ഉയര്ത്തിയെങ്കിലും അര്ഹിച്ച സെഞ്ചുറിക്ക് 2 റണ്സകലെ(98) ഗില് നിര്ഭാഗ്യവശാല് പുറത്തായി. മൂന്നാം ദിവസത്തെ അവസാന ഓവറിലായിരുന്നു സെഞ്ചുറിക്കരികെ വെച്ചുള്ള ഗില്ലിന്റെ പുറത്താകല്. എങ്കിലും, ന്യൂസീലന്ഡ് മണ്ണില് ഒരു ഇന്ത്യന് ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റന് നേടുന്ന നാലാമത്തെ ഉയര്ന്ന സ്കോര് എന്ന നേട്ടം ഗില് സ്വന്തമാക്കി. അവസാന സെഷനില് കിവീസ് ബൗളര്മാരെ കടന്നാക്രമിച്ച ഋഷഭ് പന്ത് 55 പന്തില് തന്റെ 22-ാം ടെസ്റ്റ് അര്ദ്ധസെഞ്ച്വറി പൂര്ത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് അതിവേഗം ഉയര്ത്തുകയായിരുന്നു.